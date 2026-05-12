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Así es la colección de Pokémon y Uniqlo que celebra los 30 años de los juegos Red / Green, ¿puedes atraparlas todas?

En un gimnasio cerca a ti.

Cesar Nuñez
Por Cesar Nuñez
Lectura de 2 min

Pokémon tiene todo el 2026 para celebrar su aniversario 30, desde el lanzamiento japonés de las versiones Red / Green. En esta ocasión, The Pokémon Company reveló su colaboración con la marca Uniqlo, con diseños de camisetas completamente inspirados en los ‘sprites’ monocromáticos de las ediciones para Game Boy de primera generación. Estos se basan en los Pokémon de Red / Green y no los ‘sprites’ revisados en el japonés Blue, que serían la base para las versiones internacionales Red / Blue. A su vez diferentes a los ‘sprites’ de Yellow.

Una primera colección de Uniqlo presenta los diseños de Pokémon en acuarelas de Ken Sugimori, con camisetas para niños y adultos. La segunda colección aisla el color a favor de los ‘sprites’ monocromáticos de Game Boy, tal como en sus pixeladas recreaciones. Su lanzamiento está previsto para finales de julio, por el momento solo en tiendas japonesas de Uniqlo.

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El precio enlisado de cada camiseta de Pokémon x Uniqlo es de 1990 yenes, aproximadamente $12.64 USD y cuya tasa de conversión son cerca de 50 mil pesos colombianos, sin tener en cuenta gastos de envío e impuestos.

Además del diseño de camiseta con los ocho ‘sprites’ de Pokémon y medallas de cada líder de gimnasio de Kanto, otra camiseta presenta la pantalla de inicio de Pokémon Red versión internacional. Una camiseta más cuenta con el Pokémon 150, Mewtwo, así como el mítico 151 en la parte trasera, Mew.

A diferencia de estas camisetas en blanco, una camiseta negra está dedicada al Pokémon imagen de la marca, Pikachu. El mensaje indica su pronta evolución y deja al descubierto a Raichu.

Y otras más a color con los diseños de arte originales.

👕

Como hace 30 años

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Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
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