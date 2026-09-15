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Así es la hermosa figura de Mega Man X con la Armadura MDLX X Force (Armor Parts) de threezero

La nueva figura de X de threezero es todo un homenaje a la mecánica más icónica de la saga Mega Man X de Capcom.

Cesar Salcedo
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Cesar Salcedo
Lectura de 4 min

Mega Man X es uno de los pilares de la franquicia del bombardero azul, así como también fuente de inspiración de un sin número de juegos a lo largo de las últimas tres décadas y diferentes plataformas. Desde su debut en la consola Super Nintendo en 1993, esta saga del bombardero azul de Capcom atrapó a millones de jugadores al presentar a X, protagonista de Mega Man X, el cual es un Maverick Hunter diseñado para proteger al mundo mientras busca desarrollar todo su potencial de combate.

Alcanzar este potencial, en el juego, es uno de los elementos distintivos de esta serie de títulos de Mega Man más queridos por los fanáticos. Es así que para lograr desbloquear el poder máximo de X, los jugadores deberían emprender la búsqueda de las cápsulas del Dr. Light. Cada una de ellas equipa una parte de armadora (Force Armor) que brindan mejoras de combate. En esta ocasión, el fabricante threezero rindió homenaje a esta mecánica de la legendaria saga de Capcom al revelar su más reciente pieza coleccionable: la figura MDLX X Force Armor, de Mega Man X.

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¿Precio, fecha de lanzamiento y características de la figura de Mega Man X con la Armadura MDLX X Force (Armor Parts) de threezero?

Esta impresionante figura recrea con fidelidad la armadura diseñada para extraer la máxima capacidad de combate de X. A pesar de su escala compacta, la cual es de una altura aproximada de 12.3 centímetros, la pieza ofrece —gracias a sus fotografías— unos acabados sobresalientes. Su estructura interna combina metal (como aleación de zinc fundido) con plásticos de ingeniería (ABS, PVC, POM y PC). Gracias a esto, el fabricante garantiza rigidez y estabilidad adecuada en las articulaciones para lograr diversas poses de acción gracias a sus 34 puntos de articulación.

Entre sus acabados destacan partes de la armadura elaboradas con materiales translúcidos. Además, la figura incorpora imanes integrados en las plantas de los pies para que se mantenga firme sobre superficies metálicas. Adicionalmente, las piezas de esta figura son compatibles con la la figura MDLX X anterior de threezero par recrear a X con cada una de las piezas de la armadura.

La figura MDLX X Force Armor de threezero viene con los siguientes accesorios:

  • Piezas faciales: 2 rostros intercambiables (expresión estándar y cara de alerta o combate).
  • Manos: 2 pares de muñecas intercambiables (un par de manos abiertas y un par de puños cerrados).
  • Armamento y efectos: 1 antebrazo mejorado con el X-Buster (intercambiable para el brazo izquierdo o derecho), 2 partes de efectos para el Stock Charge Shot y 1 base dedicada para sostener dichos efectos de disparo.

La figura está disponible para reserva directa a través de la tienda oficial de Good Smile Company y sus tiendas socias autorizada. La preventa ya está activa, termina el 30 de septiembre y las figuras se empezarán a enviar a los compradores desde marzo del 2027.

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Fuente: @threezeroJP

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