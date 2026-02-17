Cultura POP

Así puedes crear camisetas originales con paneles de manga de la Shonen Jump como One Piece, Dragon Ball, Jujutsu Kaisen y más

Te dejamos el paso a paso para que creen su camiseta con el panel de manga su serie favorita.

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
Lectura de 3 min

La plataforma digital Manga Plus, propiedad de la editorial Shueisha, ha implementado una nueva herramienta denominada «T-Shirt Maker». Esta función permite a los usuarios de la aplicación y del sitio web seleccionar páginas específicas de sus manga favoritos para convertirlas en camisetas con la licencia oficial de la editorial japonesa.

¿Cómo se crean las camisetas en la aplicación Manga Plus?

El sistema opera directamente sobre la interfaz de lectura. Los usuarios pueden identificar las páginas aptas para la impresión mediante un icono etiquetado como «Create», ubicado en la esquina inferior derecha de la pantalla. Al activar esta opción, el sistema redirige al lector a una plataforma de pago externa gestionada por Tokyo Otaku Mode, encargada del procesamiento y envío de los pedidos.

¿De qué series de manga se pueden hacer las camisas con la aplicación Manga Plus?

¿Cómo son, cuánto cuesta comprar la camiseta que creemos en Manga Plus y hacen envíos a Colombia u otros lugares de Latinoamérica?

Actualmente, el catálogo de Manga Plus incluye más de 270 series, entre las cuales se encuentran disponibles manga en publicación como One Piece, Sakamoto Days, Chainsaw Man y Spy x Family, además de obras finalizadas como Jujutsu Kaisen, Dragon Ball o My Hero Academia. Es importante señalar que la selección de paneles para crear las camisetas está limitada, por lo general, a capítulos publicados en las revistas Weekly Shonen Jump y Shonen Jump+ desde diciembre de 2017 hasta la fecha.

¿Cómo son, cuánto cuesta comprar la camiseta que creemos en Manga Plus y hacen envíos a Colombia u otros lugares de Latinoamérica?

¿Cómo son, cuánto cuesta comprar la camiseta que creemos en Manga Plus y hacen envíos a Colombia u otros lugares de Latinoamérica?

Estas son las características generales que se deben tener en cuenta a la hora de crear las camisetas en la aplicación Manga Plus de Shueisha:

  • Idioma original: El diseño impreso mantiene el arte y los textos originales en japonés, tal como aparecieron en la edición de la revista en Japón.
  • Opciones de personalización: Se ofrecen cuatro colores de tela blanco, negro, azul marino y gris. Además de seis tallas que van desde la S hasta la XXXL.
  • Costo: El precio base es de $39.99 USD, $150.000 COP apróximadamente, al cual se deben sumar los gastos de envío y los impuestos aplicables según la región del comprador.

Lo más importante, esta función está habilitada para los fanáticos de los manga de la Shonen Jump en Colombia y Latinoamérica. Afortunadamente, Shueisha confirmó que esta función está disponible para usuarios de todo el mundo, con excepción de Japón, China y Corea del Sur.

⬇️

Vía: animecorner

