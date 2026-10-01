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Así son las cartas de KPop Demon Hunters de Magic: The Gathering con las Huntr/X y Saja Boys

Golden Magic.

Cesar Nuñez
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Cesar Nuñez
Lectura de 2 min

Magic: The Gathering dio a conocer que la colección Corn Maze de Secret Lair incluiría, entre otras propiedades, cartas dedicadas a las populares chicas –y chicos– de KPop Demon Hunters. Tanto Rumi, Mira y Zoey como los Saja Boys, al igual que Derpy Tiger y Sussie Bird. El arte está hecho en su mayoría por Scott Watabane, combinando momentos icónicos y personajes queridos de la película animada de Sony Pictures.

Secret Lair x KPop Demon Hunters: How It’s Done disponible el 12 de octubre incluye cartas como ‘Swan Song’, un hechizo de contraefecto de un solo maná que crea un pájaro pequeño y débil para el oponente objetivo, en este caso Sussie. Entre esa carta y una versión de ‘Underworld Breach’ ilustrada por Helen Chen, este Drop tiene un precio de $30 USD en su versión no foil. ‘Unbreakable Formation’, ‘Demonic Counsel’ y ‘Tempt with Immortality’ encajan con la temática, mientras que ‘Dawn’s Truce’ y ‘Freed from the Real’ son más bien aleatorias.

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Cartas:

  • 1x Dawn’s Truce
  • 1x Unbreakable Formation
  • 1x Freed from the Real
  • 1x Swan Song
  • 1x Demonic Counsel
  • 1x Tempt with Immortality
  • 1x Underworld Breach

Precio:

  • No foil: $30 USD
  • Foil: $40 USD

Hemos visto anteriormente cartas de Secret Lair con temática musical gracias al mazo de Commander preconstruido de Hatsune Miku. Sin embargo, no hay cartas dedicadas a Huntr/X por el estilo de ‘Trostani, Selesnya’s Voice’, o una versión con arte alternativo de ‘Halana and Alena, Partners’, cualquiera para poner en la zona de mando y en torno a la cual construir un mazo. Rumi como comandante con mecánicas de Socio (Partner) para Mira y Zoey sería la elección obvia, pero eso solo lo veremos con suerte en un Drop para 2027. Por lo menos es lo que esperamos.

🎤

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Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
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