El universo de Assassin’s Creed se expande con… ¿libros para niños?

Los fanáticos de la saga Assassin’s Creed saben que los juegos cuentan solo una pequeña parte de la milenaria historia del enfrentamiento de los Asesinos y los Templarios. La franquicia se ha expandido mediante novelas, cómics, películas, cortos animados e incluso libros para colorear. Pronto tendrá también una serie de Netflix y… ¿cuentos ilustrados para niños pequeños?

Ubisoft anunció recientemente que se asoció con la editorial Hachette Heroes para publicar libros infantiles pertenecientes a la popular serie Mr. Men and Little Miss. Lo curioso es que estos cuentos ilustrados para niños van a ser protagonizados por versiones muy divertidas de Ezio (Assassin’s Creed 2), Kassandra (Assassin’s Creed Odyssey) y Eivor (Assassin’s Creed Valhalla).

Los libros de Mr. Men and Little Miss suelen ser cortas historias ilustradas de menos de 20 páginas, enfocadas a los más pequeños de la casa. Resulta curioso que hayan decidido hacer un ‘crossover’ con personajes que son principalmente conocidos por asesinar personajes. Eso sí. No podemos negar lo gracioso que resulta ver los característicos diseños de Mr. Men usando la capucha de los asesinos y atuendos icónicos de otros personajes de la franquicia de Ubisoft.

Todavía no hay una fecha de lanzamiento para los primeros libros para niños de la colaboración entre Assassin’s Creed y Mr. Men and Little Miss. Estos serán Mister Ezio, Little Miss Kassandra y Little Miss Eivor. Vale la pena aclarar que no se trata de parodias, sino de libros realmente enfocados al público infantil. ¿Será que el plan de Ubisoft es crear una nueva audiencia que apenas puede gatear para que jueguen sus títulos?

Fuente: Ubisoft