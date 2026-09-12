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Bandai lanza en 2027 las figuras Digimon Adventure Mega Egg, con cada criatura perfectamente acoplada en su huevo

Ya no son mascotas virtuales.

Cesar Nuñez
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Cesar Nuñez
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Bandai Namco anunció que su marca MegaHouse ofrecerá en 2027 una nueva colección de figuras Digimon Adventure Mega Egg Oyasumi Digicolle. Cada una presenta a un personaje Digimon durmiendo dentro de un huevo transparente. Una sola figura cuesta 1.760 yenes (cerca de 11.46 dólares), pero también es posible adquirir una caja con las ocho unidades disponibles por 14.080 yenes (cerca de 91.68 dólares). Por ahora las figuras se pueden reservar y adquirir a través de Hobby Search, con despachos desde mayo del 2027.

Digimon Adventure Mega Egg

Bandai Namco destacó la participación de Kenji Watanabe, diseñador y artista de Digimon, responsable de personajes como los de la línea Agumon/Greymon, también en la creación de esta colección. Cada figura consiste en un huevo transparente de 75 mm de altura que contiene a uno de los Digimon compañeros del ‘anime’ Digimon Adventure. Si compras una sola unidad, se tratará de una caja sorpresa (‘blind box’), por lo que todo depende de la suerte para completar la colección.

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Digimon Adventure Mega Egg
Digimon Adventure Mega Egg
Digimon Adventure Mega Egg
Digimon Adventure Mega Egg

Las ocho figuras disponibles de Digimon Adventure Mega Egg Oyasumi Digicolle son Agumon, Gabumon, Gomamon, Palmon, Patamon, Piyomon, Tentomon y Tailmon. En las imágenes puedes ver cómo luce el set completo de las ocho figuras Digimon Adventure Mega Egg Oyasumi Digicolle. Igualmente darte una mejor idea de su tamaño con esta de abajo.

🥚🐱‍🐉

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Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
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