Bandai Namco registra la marca Tamagotchi Paradise, ¿nuevo dispositivo? ¿Videojuego? ¿Juguetes?

A través de la plataforma japonesa de información de patentes J-PlatPat, se puede observar un registro de Bandai Namco con fecha del 7 de enero del 2025 bajo la marca Tamagotchi Paradise. El registro no especifica si se trata de una nueva mascota virtual de la franquicia, un videojuego o mercancía relacionada como juguetes, peluches o figuras. El dispositivo más reciente de la popular serie de Bandai Toys salió a nivel global el 15 de julio del 2023 bajo el nombre Tamagotchi Uni. A este le precedieron en Occidente los modelos Tamagotchi Pix y Tamagotchi On, sin olvidar los licenciados como Tamagotchi Nano y el regreso de los clásicos Tamagotchi Connection.

Teniendo en cuenta que los lanzamientos de On, Pix y Uni han estado separados en Occidente por dos años, es probable que a mediados de 2025 saliera una nueva versión de Tamagotchi a color. Sin embargo, el nombre ‘Paradise’ podría considerarse muy largo después de títulos con menos sílabas. También es posible que se trate de un nuevo videojuego. El más reciente de la franquicia es Tamagotchi Adventure Kingdom, exclusivo para Apple Arcade en dispositivos iOS, macOS y tvOS. Este juego de aventura de Alike Studio no ha sido anunciado aún para otras plataformas, pero muchos fanáticos esperan que reciba el mismo tratamiento de Hello Kitty Island Adventure.

En materia de videojuegos y sin contar las aplicaciones móviles, el término Tamagotchi Paradise aplicaría de forma más consecuente que en un nuevo dispositivo de Bandai. Nintendo 3DS fue la última consola en recibir un juego de Tamagotchi, todos ellos exclusivos de Japón. En el caso de Nintendo DS, Tamagotchi Connection: Corner Shop fue una trilogía internacional donde las mascotas virtuales montaban sus propias tiendas y los jugadores podían compartir tiempo con ellos a través de minijuegos.