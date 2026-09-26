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Bandai relanza el DX Yo-kai Watch y las medallas originales, ¿resucitará la fama de los juegos?

12 años después.

Cesar Nuñez
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Cesar Nuñez
Lectura de 2 min

Bandai Japón relanza el clásico reloj de juguete con luces y sonido DX Yo-kai Watch –basado en los juegos de Level-5 y ‘anime’–, junto con una reedición de la colección ‘Yo-kai Medal Chapter 1 Welcome to the Yo-kai World’. El DX Yo-kai Watch tiene un precio de venta de 5.830 yenes, mientras que los paquetes de medallas Yo-kai del Capítulo 1 cuestan 396 yenes cada uno. Se desconoce si estos llegarán a Occidente.

El DX Yo-kai Watch original salió al mercado en 2014, coincidiendo con la primera serie de medallas Yo-kai. Este icónico juguete recreaba las escenas del ‘anime’, permitiendo a los niños insertar medallas en el reloj y escuchar la canción de la tribu correspondiente. Este relanzamiento recupera el diseño original de primera generación en color blanco, el más reconocible de todos. El objetivo es reactivar la fiebre por coleccionar medallas Yo-kai que arrasó en Japón hace más de una década. Esto junto al anuncio del ‘remake’ de Yo-kai Watch 2 y Holy Horror Mansion, un sucesor espiritual de la saga.

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Al insertar una medalla Yo-kai en la unidad principal, se activa el Modo invocación, reproduciendo la canción correspondiente. Al pulsar el botón lateral, se activa el Modo búsqueda, encendiendo una luz de rastreo. El producto incluye dos medallas Yo-kai: Jibanyan y Whisper. Funciona con tres pilas LR44. Aunque su diseño imita el de un reloj, el anuncio oficial aclara que el dispositivo no funciona como un reloj real.

La colección ‘Yo-kai Medal Chapter 1 Welcome to the Yo-kai World’ cuenta con un total de 30 tipos de medallas: 2 raras, 8 clave y 20 estándar. Cada paquete contiene dos medallas aleatorias y son compatibles con el DX Yo-kai Watch.

Tiene un reloj, un reloj Yo-kai

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Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
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