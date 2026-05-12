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Blue Lock se vuelve realidad de la mano de la Asociación de Fútbol de Japón y así se puede participar

El sueño de Ego hecho una realidad, si cumplen los requisitos así podrán ser el próximo egoísta de la selección nacional de Japón.

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
Lectura de 3 min

Lo que parecía reservado para las páginas del manga, la pantalla del anime o recientemente la adaptación al live action de Blue Lock ha dado un salto al mundo real. Ya que, la Asociación de Fútbol de Japón (JFA), en colaboración con SCO Group, ha lanzado oficialmente el proyecto «Future camp» inspirado por Blue Lock. Esta iniciativa busca replicar la intensidad del «despertar individual» y la ambición por ser el mejor del mundo en las nuevas promesas del fútbol de Japón. Además, estos son elementos centrales de Blue Lock, obra escrita por Muneyuki Kaneshiro e ilustrada por Yusuke Nomura que ya supera los 50 millones de copias en circulación.

¿Buscan al próximo gran talento? Así se puede participar en el Blue Lock de la vida real

El programa está diseñado como una versión internacional del Centro Nacional de Entrenamiento de Japón. Los aspirantes deben haber nacido entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2011 (categoría U-16). Además, es requisito poseer nacionalidad japonesa, tener al menos un padre con dicha nacionalidad o contar con perspectivas de obtenerla en el futuro, así que hay también hay espacio para aquellos japoneses nacidos en Latinoamérica para participar en el Blue Lock de la vida real.

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El proceso de selección se realizará a través de un formulario web disponible hasta el 12 de junio. Los candidatos serán evaluados primero mediante sus antecedentes en clubes y ligas, y posteriormente a través de videos donde se analizará su técnica, capacidad de decisión y habilidades físicas. Los seleccionados participarán en un campamento de cuatro días en Irvine, California, del 3 al 6 de agosto de 2026.

Como un dato curioso para el público en Latinoamérica, este proyecto representa la primera vez que la JFA traslada su estructura de captación fuera de sus fronteras. Al elegir California como sede y abrir la convocatoria a jóvenes de cualquier lugar de residencia, Japón busca romper barreras geográficas para encontrar a esos talentosos «egoistas» que, aunque formados en entornos distintos como el fútbol de nuestra región o la estadounidense, puedan aportar esa chispa necesaria para el sistema «Japan’s Way».

Con la participación de 10 entrenadores de la JFA y miembros de la selección nacional U-15, el campamento no solo evaluará talento, sino que busca inspirar a 25 jóvenes a alcanzar el máximo nivel competitivo global, demostrando que la filosofía de Blue Lock de Muneyuki Kaneshiro es ahora una herramienta oficial de desarrollo deportivo para su país.

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Fuente: JFA

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