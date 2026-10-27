Cultura POP

Café de Colombia, Vice City Bean, es parte de los productos publicitarios de GTA 6

¿Una taza de café caliente?

Cesar Nuñez
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Cesar Nuñez
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Si hay un producto por el que Colombia es mundialmente famoso es el café. Sabemos que a su vez no es el elemento más nombrado del país en la cultura popular sino aquel otro infame, e incluso la saga de Grand Theft Auto lo retrató en entregas de la serie 3D como GTA III y GTA: Vice CIty. Sin embargo, parte de la publicidad que se ha tomado Miami sobre el juego basado en dicha ciudad, GTA 6donde también se resaltan programas ficticios basados en telenovelas colombianas— incluye café con granos del Huila, Colombia, así como de Sidama, Etiopía. El café Vice City Bean es presentado como una Mezcla Leonida, tostado semanalmente en la real Miami, Florida.

«Luminosidad tropical combinada con una dulzura intensa y persistente. Leonida: la mezcla que rinde homenaje a nuestra ciudad, Miami, y al lanzamiento de GTA VI de Rockstar Games. Hemos creado una mezcla a partir de dos cafés excepcionales, provenientes de Colombia y Etiopía, para lograr un perfil de sabor que, a nuestro parecer, captura la energía de Miami: vibrante, audaz y con matices tropicales. Es un tueste medio que resulta ideal para preparar en métodos de filtrado, aunque también funciona de maravilla como espresso».

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El paquete de 283 gramos en grano entero de café Vice City Bean se puede adquirir en línea por $23 USD, pero las órdenes han sido pausadas mientras despachan las ya pedidas. Como se trata de una edición limitada, si te interesa debes adquirirla apenas esté disponible. Los granos tienen notas de cata de cacao, albaricoque y nueces del Brasil, con un proceso de lavado y natural.

Vice City Bean no es una tienda nueva creada para el lanzamiento de GTA 6. Establecida en 2016 en Miami, Florida, nació para cubrir un vacío en la escena cafetera local, combinando una experiencia excepcional para el cliente con un café de calidad superior. Cuentan con tres establecimientos y tuestan el café localmente. El equipo se encarga minuciosamente del abastecimiento, la selección y el control de calidad, desde que está en grano verde hasta el tueste final, garantizando que cada taza refleje los estándares.

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Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
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