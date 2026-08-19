Cámaras instantáneas Polaroid edición especial Pokémon, como recrear los juegos de Snap en el mundo real

Pokémon y la fotografía han estado fuertemente ligados desde el principio, desde la Game Boy Camera que permitía imprimir las fotos en la Game Boy Printer con diseños de Pikachu, Bulbasaur, Charmander y Squirtle, pasando por Pokémon Yellow y la opción de imprimir la Pokédex. Por supuesto, fue Pokémon Snap el que centró su jugabilidad en la fotografía, además de permitir imprimir dichas capturas del juego en quioscos especializados. En 2021, Fujifilm lanzó una cámara instantánea compatible con Nintendo Switch, a propósito del lanzamiento de la secuela fotográfica para la misma consola, New Pokémon Snap.

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El rey de las cámaras instantáneas presenta la nueva colección Pokémon × Polaroid. Puedes elegir muy pronto uno de los tres estilos disponibles: la cámara instantánea Polaroid Now Generation 3 – Pokémon Edition, con su diseño basado en la Poké Ball y sus colores rojo, blanco y negro; o los dos modelos de cámaras instantáneas Polaroid Go Generation 3, inspiradas en Pikachu y Sylveon.

Como no podría ser de otra forma, la cámara instantánea Polaroid Go Generation 3 – Pokémon Pikachu Edition es amarilla e incluye una correa que evoca la cola de este Pokémon eléctrico. La cámara instantánea Polaroid Go Generation 3 – Pokémon Sylveon Edition es blanca y rosa e incluye una correa a juego rosa, blanca y azul. Ambas cámaras están decoradas con dibujos sencillos y elegantes, el disparador de las tres cámaras parece una Poké Ball.

Marcos Pokémon para ocasiones especiales

También tendrás disponibles películas especiales Pokémon × Polaroid. En la película para las cámaras instantáneas Polaroid Go hay marcos de las líneas evolutivas de Pikachu e Eevee con lazos y Poké Balls. En los marcos de la edición Pokémon de la película i-Type, aparecen Pokémon variados, como Mew, Bulbasaur, Charmander, Squirtle, Gengar, Umbreon o Mimikyu, entre otros. Todas las películas llevan un protector opaco con la silueta de un Pokémon que estarán ahí hasta que las pongas en la cámara.

Además de las cámaras y las películas, también habrá una colección de accesorios inspirados en el diseño de la Poké Ball, una correa de Poké Ball o una funda con este mismo diseño. Para darle el toque definitivo, puedes guardar todos estos recuerdos capturados en un álbum de fotos con forma de Poké Ball.