Capcom presenta por primera vez el Virus-T de Resident Evil al público en Shibuya

El Virus-T llega a Shibuya y, aunque prometen que no muerde, Capcom lo tiene bajo llave.

El el 2026, Capcom celebra el 30.º aniversario de la franquicia Resident Evil. Como parte de las celebraciones, la desarrolladora japonesa llevará a cabo una exhibición de bioarte curiosa y sin precedentes en los 30 años del universo creado por Shinji Mikami y Tokuro Fujiwara.

El próximo sábado 14 de febrero, el complejo Shibuya PARCO presentará al público una versión sintetizada del Virus-T, el patógeno ficticio —creado en los laboratorios de Umbrella— que es un sello inconfundible del icónico juego de survival horror de Capcom. La muestra, titulada THE AUTHENTIC OFFICE, es el resultado de una colaboración entre Capcom y la startup de biotecnología LOM BABY. El proyecto busca explorar la intersección entre la tecnología de vanguardia y la estética de la ciencia ficción, transformando temporalmente un espacio de laboratorio en una experiencia pública inmersiva.

Capcom y LOM BABY han enfatizado que la muestra del Virus-T de Resident Evil expuesta ha sido desarrollada mediante procesos biotecnológicos modernos para emular la estructura del virus de la ficción. Sin embargo, para garantizar la seguridad de los asistentes, el Virus-T ha sido inactivado y es de naturaleza no patogénica. La muestra se exhibirá dentro de una cápsula diseñada específicamente para este fin, bajo estrictos protocolos de seguridad y vigilancia. Los organizadores aclaran que se trata de una obra artística y científica basada en una premisa ficticia, por lo que no representa una amenaza biológica real.

La exhibición contará con una recepción privada por invitación el viernes 13 de febrero. La apertura general al público se llevará a cabo el sábado 14 de febrero. Además de la cápsula del virus, la instalación presentará otros avances y curiosidades biotecnológicas que incluyen:

  • Carne de dragón: una propuesta de ingeniería alimentaria conceptual.
  • Figuras de ADN: representaciones biológicas de seres denominados “humanos artificiales del espacio”.
  • Bioimpresoras 3D: demostraciones de tecnología de impresión de tejidos y estructuras orgánicas.
  • Bebidas energéticas: productos experimentales que aluden al crecimiento de extremidades mediante ADN de Pegaso.

Un nuevo periférico para sentir el terror más cerca

Finalmente, el evento servirá como plataforma para revelar las nuevas tecnologías de audio, como el altavoz de cuello desarrollado junto a Panasonic, optimizado para experiencias de terror inmersivo, que será lanzado junto a Resident Evil Requiem.

☣️

Fuente: BIO_OFFICIAL

