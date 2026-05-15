Capcom y la policía de la Prefectura de Osaka unen esfuerzos con Resident Evil Requiem en una campaña antidrogas

Capcom presentó en Japón una colaboración bastante particular que utiliza una de sus franquicias más importantes y más reciente lanzamiento para la lucha antidrogas. En unión con la policía de la Prefectura de Osaka, Capcom utiliza Resident Evil Requiem como juego protagonista de esta colaboración. La policía de Osaka lanzará 3.800 carpetas transparentes de edición limitada con imágenes de Resident Evil Requiem y Resident Evil 2 Remake, que se distribuirán en diversas charlas y eventos antidrogas.

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Para dar inicio a la colaboración, la policía de Osaka organizó un evento con una ‘cosplayer’ de Grace Ashcroft, una de los dos protagonistas de Resident Evil Requiem. La relación entre la saga de zombis y las drogas no es precisamente por los múltiples virus corporativos ni sus víctimas humanas convertidas zombis. Aunque ciertamente lo sería si se tratara del fentanilo en el país del norte de América.

La campaña antidrogas de la policía de Osaka en Japón tiene como objetivo mostrar que los personajes de Requiem –Grace y Leon– mantienen la calma bajo presión y toman decisiones acertadas que garantizan su seguridad en el futuro. Es decir, no importa cuan infectado pueda estar Leon en el mundo de Resident Evil, nada sería peor que si fuese adicto a alguna droga del mundo real, pues nublaría toda su capacidad para reaccionar y volar por los aires en motocicleta.

Por otra parte, es una estrategia realmente fuerte para atraer público juvenil con el éxito de Resident Evil Requiem e impartir un importante mensaje que jamás sobra: dile SI a Resident Evil, NO a las drogas. Y si quieres una experiencia mucho más profunda e insuperable, date un paseo por los RE clásicos con fondos prerrenderizados.