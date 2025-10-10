Estas son las cartas de las Tortugas Ninja en Magic: The Gathering

¡Los ‘crossovers’ no terminan! En los últimos años hemos visto cartas del juego de Wizards of The Coast con ilustraciones de Arcane, Marvel, Bob Esponja, Sonic, Avatar, Spider-Man, Final Fantasy, PlayStation y hay noticias de que en el futuro incluirán también a The Office, Tiburón y hasta Furby. El público eventualmente se cansará de tantas colaboraciones, pero eso no será hoy y mientras tanto tenemos una nueva colaboración de Magic: The Gathering con las Tortugas Ninja y ya revelaron las siguientes cartas:
- Leonardo, el balance
- Donatello, el cerebro
- Rafael, el músculo
- Miguel Ángel, el corazón
- Leonardo, samurái de las alcantarillas
- Técnica de Rafael
- Krang, Mente maestra
- Super Destructor
- Bebop & Rocksteady
- Casey Jones, justiciero
- April O’Neil, hacktivista
- Turtles Forever
- Héroes en caparazón
- Miguel ángel en acción
- Donnie y April, dúo adorable
- Temporada de duplicación
- Ritual oscuro
- Pizzas (Tierras)
- Técnica del Último Ronin
- Splinter, Hamato Yoshi
Estas son solo algunas de las cartas de las tortugas ninja que llegarán a Magic: The Gathering como parte de la segunda colección ‘Universe Beyond’ del próximo año. Según reportes, se pondrán a la venta en el mes de marzo de 2026.