Estas son las cartas de las Tortugas Ninja en Magic: The Gathering

¡Cartabunga!

¡Los ‘crossovers’ no terminan! En los últimos años hemos visto cartas del juego de Wizards of The Coast con ilustraciones de ArcaneMarvelBob EsponjaSonic, Avatar, Spider-Man, Final Fantasy, PlayStation y hay noticias de que en el futuro incluirán también a The Office, Tiburón y hasta Furby. El público eventualmente se cansará de tantas colaboraciones, pero eso no será hoy y mientras tanto tenemos una nueva colaboración de Magic: The Gathering con las Tortugas Ninja y ya revelaron las siguientes cartas:

  • Leonardo, el balance
  • Donatello, el cerebro
  • Rafael, el músculo
  • Miguel Ángel, el corazón
  • Leonardo, samurái de las alcantarillas
  • Técnica de Rafael
  • Krang, Mente maestra
  • Super Destructor
  • Bebop & Rocksteady
  • Casey Jones, justiciero
  • April O’Neil, hacktivista
  • Turtles Forever
  • Héroes en caparazón
  • Miguel ángel en acción
  • Donnie y April, dúo adorable
  • Temporada de duplicación
  • Ritual oscuro
  • Pizzas (Tierras)
  • Técnica del Último Ronin
  • Splinter, Hamato Yoshi

Estas son solo algunas de las cartas de las tortugas ninja que llegarán a Magic: The Gathering como parte de la segunda colección ‘Universe Beyond’ del próximo año. Según reportes, se pondrán a la venta en el mes de marzo de 2026.

