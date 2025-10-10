Estas son las cartas de las Tortugas Ninja en Magic: The Gathering

¡Los ‘crossovers’ no terminan! En los últimos años hemos visto cartas del juego de Wizards of The Coast con ilustraciones de Arcane, Marvel, Bob Esponja, Sonic, Avatar, Spider-Man, Final Fantasy, PlayStation y hay noticias de que en el futuro incluirán también a The Office, Tiburón y hasta Furby. El público eventualmente se cansará de tantas colaboraciones, pero eso no será hoy y mientras tanto tenemos una nueva colaboración de Magic: The Gathering con las Tortugas Ninja y ya revelaron las siguientes cartas:

Leonardo, el balance

Donatello, el cerebro

Rafael, el músculo

Miguel Ángel, el corazón

Leonardo, samurái de las alcantarillas

Técnica de Rafael

Krang, Mente maestra

Super Destructor

Bebop & Rocksteady

Casey Jones, justiciero

April O’Neil, hacktivista

Turtles Forever

Héroes en caparazón

Miguel ángel en acción

Donnie y April, dúo adorable

Temporada de duplicación

Ritual oscuro

Pizzas (Tierras)

Técnica del Último Ronin

Splinter, Hamato Yoshi

Estas son solo algunas de las cartas de las tortugas ninja que llegarán a Magic: The Gathering como parte de la segunda colección ‘Universe Beyond’ del próximo año. Según reportes, se pondrán a la venta en el mes de marzo de 2026.