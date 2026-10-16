Chocobo’s Scout Frenzy es un nuevo juego de mesa de Square Enix con la mascota de Final Fantasy

Square Enix presenta un nuevo juego de mesa de Final Fantasy protagonizado por los populares Chocobo que han sido imagen de la saga desde antaño. Chocobo’s Scout Frenzy desafía a los jugadores a superar a sus oponentes mientras buscan verduras Gysahl, utilizando una combinación de cartas numeradas, habilidades especiales y decisiones estratégicas para alzarse con la victoria.

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Este juego de mesa es para entre dos y cinco jugadores, con partidas que duran aproximadamente 30 minutos. En cada ronda, los jugadores seleccionan en secreto una carta numerada de Chocobo de su mano para intentar conseguir una de las cartas de puntuación disponibles en el tablero. Una vez que todos han hecho su elección, se revelan las cartas; los números más altos determinan qué jugadores tienen prioridad a la hora de elegir sus recompensas.

Las verduras Gysahl suman puntos positivos al total del jugador, mientras que los encuentros con enemigos de Final Fantasy pueden acarrear penalizaciones. Las cartas de dados especiales, las cartas de compañeros –con personajes como Shirma y los Moguris– y las cartas de Bomba, introducen efectos adicionales que pueden otorgar bonificaciones o desventajas según la situación.

Dentro de la caja, los jugadores encontrarán 100 cartas de Chocobo, 50 cartas de exploración, 15 fichas de comando y dos marcadores de alto/bajo (High/Low). Square Enix también incluye cuatro manuales de instrucciones por separado en japonés, inglés, francés y alemán. No hay idioma español ni italiano. El lanzamiento de Chocobo’s Scout Frenzy: The Board Game en Japón está previsto para el 27 de marzo del 2027, con un precio de venta al público de 4400 yenes, aproximadamente 28 dólares / 21 libras.

Esta no es la única incursión reciente de Square Enix en el mundo de los juegos de mesa, pues el pasado abril anunciaron un nuevo juego de mesa de Final Fantasy VII, en el que los jugadores deben colaborar para construir y escalar la Torre Shinra sin provocar el colapso de la estructura. A principios del año se presentó Origins of Light: A Final Fantasy Board Game, que adapta los tres primeros títulos de la saga Final Fantasy en una aventura que incluye enemigos clásicos, oficios de personaje y localizaciones emblemáticas.

Los queridos Chocobo aparecieron por primera vez en Final Fantasy II de 1988. Desde entonces se han convertido en una de las mascotas más reconocibles de la franquicia, sirviendo tradicionalmente como monturas que ayudan a los personajes a recorrer los mundos de juego sin enfrentarse a encuentros.