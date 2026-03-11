Cultura POP

Chrono Trigger regresa en 2026 celebrando sus 31 años con una serie de conciertos en Norteamérica

Cómo pasa el tiempo.

Cesar Nuñez
Cesar Nuñez
Lectura de 2 min

Con 31 años recién cumplidos de su lanzamiento en Super Famicom, Square Enix anunció el Concierto Orquestal de Chrono Trigger: Melodías a través del tiempo, que llegará a Norteamérica durante la temporada de otoño. Los fanáticos podrán disfrutar del espectáculo en el Infosys Theater del Madison Square Garden de Nueva York el 10 de octubre, en The Auditorium de Chicago el 14 de octubre y en el Dolby Theatre de Los Ángeles el 18 de octubre. En Japón, este concierto se celebró el pasado enero. Las entradas se pueden obtener en el sitio oficial.

La preventa comienza el 11 de marzo a las 10:00 am, coincidiendo con la fecha de lanzamiento original de Chrono Trigger en Japón. La venta general de entradas comienza el 13 de marzo a las 10:00 am, hora local de cada ciudad. Las presentaciones estarán dirigidas por el maestro Nicholas Buc, con imágenes del juego como apoyo visual.

El protagonista, Crono, es un joven que se embarca accidentalmente en un viaje en el tiempo tras conocer a Lucca, la hija de un científico, y encontrar un portal. A medida que el grupo explora diferentes periodos, desde la prehistoria hasta un futuro distópico, forjan alianzas con diversos personajes, incluyendo a una cavernícola llamada Ayla, a un compañero robótico llamado Robo y a un caballero sapo humanoide llamado Frog. En el camino, descubren la verdad tras el origen de Lavos y su plan para destruir el mundo.

Chrono Trigger 2026 conciertos

Además de SNES y PlayStation –con tiempos de carga–, Chrono Trigger recibió una versión mejorada para Nintendo DS con contenido adicional. Sin embargo, aparte de móviles, PC es la única plataforma moderna donde los fans pueden disfrutar de este clásico RPG, aunque los rumores sobre un ‘remake’ no dejan de circular hasta nuestros días.

🕰

Tiempo de RPGs por turnos

Cesar Nuñez
Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
