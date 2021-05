La música siempre ha sido una parte fundamental de Rockstar Games. Promocionando artistas y el escenario «underground» en sus títulos o emisoras de radio con una programación seleccionada en la serie Grand Theft Auto. Clubes nocturnos digitales con todo tipo de detalles en Grand Theft Auto Online con la actualización ‘After Hours’ y la misión ‘Golpe a Cayo Perico’.

Rockstar busca fusionar aún más los mundos del entretenimiento físico y digital colaborando con CircoLoco, creadores de algunas de las fiestas más importantes e influyentes en el mundo. Una de las marcas más reconocidas en la música dance contemporánea, creando así el nuevo sello discográfico CircoLoco Records.

CircoLoco Records se estrena con una serie de EP que incluyen canciones de Monday Dreamin’, primer álbum recopilatorio del sello. Se publicará próximamente y cuenta con las colaboraciones de Moodymann, DJ residente de The Music Locker; Dixon, residente de ‘After Hours’, además de Carl Craig, Luciano, Seth Troxler y Rampa. Así como nuevos artistas que nos traen el futuro de la música dance, como Sama’ Abdulhadi, Lost Souls of Saturn & TOKiMONSTA, Red Axes y muchos más.

Reyes de la noche

‘Monday Dreamin’ Blue EP’ será el punto de partida y llegará el 4 de junio con nuevas canciones de Sama’ Abdulhadi, Kerri Chandler, Rampa y Seth Troxler, además de una nueva remezcla de Dixon del tema ‘Autonom’, de Deichkind. El tema de Seth Troxler ‘Lumartes’ ya está disponible. Cada semana se publicarán nuevos EP hasta llegar al 9 de julio, fecha de lanzamiento de la recopilación completa.

La dedicación de CircoLoco a las noches centradas en la música sin adornos innecesarios, sirvió como trampolín a la carrera de muchos DJ como Tania Vulcano, Ricardo Villalobos o Jamie Jones, entre otros. Incluidos varios de los artistas que aparecen en GTA Online (en ‘After Hours’ y en ‘Golpe a Cayo Perico’), como The Blessed Madonna, Dixon, Solomun, Keinemusik, Tale Of Us y Moodymann.

Fuente: comunicado Rockstar Games