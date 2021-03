Cocina con Lara Croft gracias a su libro de recetas y viajes

Durante 25 años, las aventuras de la intrépida arqueóloga inglesa Lara Croft la han llevado alrededor de todo el mundo, a través de exóticos parajes y una amplia variedad de culturas. Celebrando ese mismo cuarto de siglo con la compilación de la trilogía moderna como parte de su aniversario, Square Enix anunció durante su más reciente presentación un libro de recetas y guía de viajes inspirado en el mundo de la aristócrata favorita.

Tomb Raider: The Official Cookbook and Travel Guide lleva a nuestros hogares el sabor de las más vibrantes culturas y tradiciones culinarias en el mundo. Usando el pasaporte de Lara como marco, podremos repasar hasta 40 recetas entre pasabocas, entradas, bebidas, postres y platos principales, relacionados con los lugares visitados en la franquicia.

La comida es el centro de toda cultura, como bien diría el fallecido autor, presentador y chef, Anthony Bourdain, tan parecido a Croft en aquello de viajar por el mundo y disfrutar sus recetas. Los ingredientes reflejan los recursos regionales, la preparación de los platos se hereda como una tradición, y su consumo es frecuentemente relacionado como la pieza central de las celebraciones en una comunidad. La comida brinda confort, nos une y fortalece los lazos sociales.

La comida es importante, mucho más que para sobrevivir

Conviértete en «Tomb Raider» culinario.

Square Enix se encuentra trabajando con los diferentes sitios hechos por fanáticos de Lara Croft y miembros de la comunidad de Tomb Raider para asegurarse que cada receta sea auténtica. A su vez, compartiendo con fanáticos alrededor del mundo sobre sus tradiciones y gustos gastronómicos, sea preparando el ceviche de Perú, Kathi rolls de la India o los famosos fríjoles en tostada de Inglaterra, la comida favorita de Lara, por cierto.

Además de las recetas, el libro muestra el contexto cultural de los lugares reales visitados por Lara y ofrece sugerencias de los mejores sitios para explorar si deseas seguir sus pasos. Bellas fotografías a todo color y arte de los juegos también son incluidas, en un regalo perfecto para fanáticos, viajeros y aficionados a la comida por igual.

Tomb Raider: The Official Cookbook and Travel Guide sale a la venta el 26 de octubre y ya mismo puedes preordenarlo a través de Amazon.

Fuente: Tomb Raider 25