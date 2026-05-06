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Comic Con Colombia 2026: Carlos Segundo, la voz de Piccolo en Dragon Ball estará en Bogotá

La primera Comic Con de Colombia en el 2026, que se desarrollará en la capital del país suma un nuevo invitado internacional.

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
Lectura de 3 min

El mes pasado nos enteramos que Patricia Acevedo, voz de Usagi y Lisa Simpson, será una de las invitadas internacionales Comic Con Colombia del 2026. Ahora, la organización de la Comic Con Colombia ha confirmado oficialmente la participación de Carlos Segundo. Este es uno de los actores de doblaje más influyentes de Latinoamérica, para su primera edición del 2026, en la ciudad de Bogotá.

¿Cuándo se presentará Carlos Segundo en la Comic Con Colombia 2026 de la ciudad de Bogotá?

Carlos Segundo estará presente del 26 al 29 de junio en Comic Con Colombia 2026 en Bogotá. A el actor de doblaje mexicano se unirá la banda de J-rock FLOW —conocida por interpretar openings de anime como Naruto o Durarara!— cuya participación fue confirmada durante el pasado mes. Al igual que, Patricia Acevedo, Segundo estará compartiendo con los fanáticos y tendrá un tiempo en la tarima principal de la feria. En este espacio, Segundo compartirá su amplia experiencia en la industria de la animación y el doblaje. Sin embargo, la organización no ha confirmado los horarios de la participación del actor mejicano en los días de la feria. .

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¿Quién es Carlos Segundo?

Carlos Segundo es ampliamente reconocido en nuestra región por prestar su voz a diferentes iconos de la cultura popular, destacando su trabajo como Piccolo en la franquicia Dragon Ball Z, el comisario Woody en Toy Story y Severus Snape en octalogía de Harry Potter. Además, su versatilidad le ha permitido dar vida a otros personajes que han marcado diferentes generaciones como ALF, Goofy y James Bond. Durante los cuatro días de la convención, el actor participará en un panel especial en el escenario principal. Asimismo, se habilitará un espacio en la FAN ZONE de la Comic Con Colombia 2026 para actividades exclusivas que incluyen sesiones de autógrafos, fotografías y la grabación de saludos personalizados para los asistentes, aunque estas actividades contarán con cupos limitados y al igual que su participación en la tarima principal no cuentan con días ni horarios específicos en este momento.

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Fuente: comunicado de prensa de Comic Con Colombia

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