Cultura POP

Comic Con Colombia confirma su primer invitado internacional y fechas de su edición de mitad de año en Bogotá

Comic Con Colombia confirma a Patricia Acevedo, voz de Usagi y Lisa Simpson, como invitada internacional para su edición en Bogotá.

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
Lectura de 2 min

La organización de Comic Con Colombia ha anunciado oficialmente el regreso de su evento principal a la capital del país, epicentro regional de la cultura pop, el manga y la industria de los videojuego. Esta edición número se llevará a cabo —como siempre— en las instalaciones de Corferias, donde se espera una asistencia de 10 millones de personas interesadas en el entretenimiento geek. adicionalmente, la organización confirmó algunos de los primeros invitados que tendrá la Comic Con Colombia en Bogotá.

¿Cuándo es y cuál es la primeras invitada confirmada de Comic Con Colombia de Bogotá?

Este 2026, la Comic Con Colombia se llevará a cabo del 26 al 29 de junio de 2026 en Corferias. Durante estos días, los asistentes a la feria podrán conocer a la actriz de doblaje mexicana Patricia Acevedo como invitada internacional. La trayectoria de Patricia Acevedo ha interpretado a personajes icónicos de la animación tanto japonesa como occidental. Entre sus trabajos más destacados se encuentran Serena (Usagi) en la franquicia Sailor Moon, Lisa Simpson en Los Simpson, Milk (Chi Chi) de Dragon Ball y Angélica en Rugrats (Aventuras en Pañales). Es así que su trayectoria en el doblaje ha superado el tiempo y cautivado múltiples generaciones de fanáticos.

La agenda programada para Patricia Acevedo incluye sesiones para la obtención de autógrafos, toma de fotografías y la creación de contenidos personalizados, como saludos en audio y video con las voces de sus personajes. El evento, organizado por Planet Comics en asocio con Corferias, integra diversas áreas de la industria del entretenimiento, tales como el cine, la televisión, el cómic y el anime. Según la dirección de Comic Con Colombia, la edición de 2026 en la ciudad de Bogotá busca reunir tanto a invitados nacionales como internacionales. Actualmente, la boletería se encuentra disponible a través de los canales digitales oficiales de la Comic Con Colombia.

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Fuente: comunicado de prensa de Comic Con Colombia

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