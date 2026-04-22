Cultura POP

Comic Con Colombia: esta es el día en el que la banda de J-rock FLOW se presentará por primera vez en Bogotá

Te contamos cuándo se presenta la banda japonesa y cuáles podrían ser las canciones que FLOW interpretar en junio en la ciudad de Bogotá.

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
Lectura de 3 min

La organización de Comic Con Colombia confirmó que la agrupación japonesa FLOW, conocida por interpretar la canción GO!!! de Naruto, se presentará por primera vez en el país durante la edición 2026 del evento en Bogotá. La banda de J-rock, reconocida por su trayectoria en la industria de los Anisongs, actuará en Bogotá tras haber realizado presentaciones previas en México, Brasil, Argentina, Chile, Perú y Ecuador.

Contenido:

¿Qué día de Comic Con Colombia se presentará la banda de J-rock FLOW?

La agenda oficial para la agrupación se divide en dos jornadas, un concierto y un encuentro con los asistentes a la feria. El concierto de FLOW en Bogotá, se llevará a cabo en el escenario principal de Comic Con Colombia el día sábado 27 de junio a las 8:00 P.M. Por otro lado, el domingo 28 de junio se realizará una sesión dedicada a la toma de fotografías y firma de autógrafos.

¿Cuáles son las canciones de FLOW que podrían tocar en Comic Con Colombia?

FLOW ha consolidado su presencia en la cultura popular con su participación en producciones populares como los shonen Naruto, Dragon Ball o The Seven Deadly Sins. Además, la banda de J-rock liderada por los hermanos Kōshi y Take ha participado en series con un tono más serio como Eureka Seven, Durarara! o Code Geass interpretando ya sea sus canciones de apertura o cierre. Así que con todo este palmarés es complicado tratar de adivinar cuáles son las canciones que tocarán en Comic Con Colombia. Sin embargo, podemos tomar como base su set list del año pasado para hacernos una idea de lo que escucharemos en Bogotá.

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Canciones de Naruto

GO!!! (cuarto opening)

Sign (sexto opening)

Re:member (octavo opening)

Canciones de Code Geass

COLORS (primer opening)

WORLD END (primer opening de la segunda temporada)

Eureka Seven

DAYS (primer opening)

Dragon Ball Z: La Batalla de los Dioses

HERO 〜Kibou no Uta〜 (tema principal de la película)

 Tales of Zestiria The X

Kaze no Uta (primer opening)

Durarara!!

Steppin’ out (primer opening de la segunda temporada)

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Fuente: comunicado de prensa de Comic Con Colombia

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