¿Cómo se juega a “Genesys”, el nuevo formato del TCG de Yu-Gi-Oh!?

Konami anuncia “Genesys”, un nuevo formato para jugar Yu-Gi-Oh! TCG que revolucionará la forma en la que se crean los mazos.

Cesar Salcedo
Cesar Salcedo
Konami ha anunciado un nuevo formato de juego para Yu-Gi-Oh! TCG —la versión del juego de cartas para occidente— llamado “Génesis”, que ofrecerá una forma de jugar con reglas propias. Este modo de juego simplifica varias mecánicas y redefine la construcción de mazos para crear un tipo de duelo distinto al que estamos acostumbrados.

¿Cómo es “Genesys”, el nuevo formato del TCG de Yu-Gi-Oh!?

Una de las mayores diferencias es la exclusión de los Monstruos de tipo Enlace y Péndulo. Este cambio —a simple vista— devuelve la jugabilidad del TCG de Yu-Gi-Oh! a un estado previo a estas mecánicas, concentrando las invocaciones de monstruos del Deck Extra en los tipos de Fusión, Sincronía y Xyz. El campo de juego también se simplifica:. Ya que ahora, no hay Zonas de Monstruos Extra ni Zonas de Péndulo, lo que regresa al diseño de tablero original del juego.

¿Cómo se construye un mazo para “Genesys”, el nuevo formato del TCG de Yu-Gi-Oh!?

El sistema más innovador de Genesys es el uso de puntos para la construcción del mazo. Algunas cartas, consideradas de alto poder, tienen un valor en puntos. El costo total de las cartas de tu Main Deck, Extra Deck y Side Deck combinados no puede superar un límite establecido (el estándar es de 100 puntos). Este sistema de puntos va a entrar a sustituir la ya clásica Lista de Cartas Prohibidas y Limitadas estándar. En Genesys, la mayoría de las cartas de esa lista pueden ser usadas, con la excepción de los monstruos Enlace y Péndulo. La inclusión de estas cartas poderosas está regulada por su valor en puntos, lo que obliga a los jugadores a tomar decisiones estratégicas sobre qué cartas incluir para no exceder el límite. Gracias a esto, Konami busca equilibrar el juego y fomentar una mayor variedad de mazos.

La gran mayoría de cartas no tienen costo en puntos. Sin embargo, si siguen el siguiente enlace podrán conocerla lista de todas las cartas que tendrán un puntaje asignado. Por el momento, no sabemos si este formato llegará a Master Duel. No obstante, debido a lo complejo del sistema de puntos, pensamos que se podría adaptar en ese juego de una mejor manera.

