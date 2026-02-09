Cultura POP

Con este video del Super Bowl LX comienza oficialmente la celebración por los 30 años de Pokémon

Qué pokemoción.

Cesar Nuñez
Lectura de 3 min

El impacto cultural de la franquicia Pokémon llega a los 30 años el 27 de febrero del 2026 con el aniversario de las versiones japonesas de Pokémon Red / Green. Durante el Super Bowl LX, The Pokémon Company dio inicio oficial a la celebración antes de dicha fecha, con un video especial que presenta a personalidades como la cantante Jisoo (con Eevee), el futbolista Lamine Yamal (con Zygarde), la actriz Maitreyi Ramakrishnan (con Luxray), el comediante Trevor Noah (con Psyduck), la artista Young Miko (con Gengar), el piloto de carreras Charles Leclerc (con Arcanine) y Lady Gaga (con Jigglypuff), acompañados por los respectivos Pokémon.

La celebración de aniversario durará todo el año, por lo que podemos esperar anuncios de juegos y productos durante los próximos meses. Hasta el momento, los lanzamientos confirmados son Pokémon Pokopia (5 de marzo, Switch 2) y Pokémon Champions (sin fecha oficial, Switch, Switch 2, Android, iOS). Sin embargo, todos los fanáticos esperan pacientemente la revelación de los juegos RPG que darán apertura a la décima generación.

Otros más esperan que la celebración de 30 años traiga de vuelta los clásicos Pokémon Red / Green / Blue / Yellow en las consolas Nintendo Switch y Switch 2. Ya sea a través de Nintendo Switch Online, vendidos por separado o en una colección, una gran cantidad de jugadores quieren celebrar como es debido en los sistemas modernos.

¿Cuál es tu Pokémon favorito?

Pokémon 30 años

Como parte de la presentación de la campaña, los fans de todo el mundo pueden unirse a las celebraciones de ‘¿Cuál es tu favorito?’ de las siguientes maneras:

  • Compartiendo su Pokémon favorito a través de la nueva función de instantáneas ‘¿Cuál es tu favorito?‘ en Pokémon GO, que este año celebra su décimo aniversario. Puede obtener más información sobre la nueva función de la aplicación y cómo los entrenadores pueden unirse a la diversión con sus amigos y familiares a través de este enlace. Utiliza el hashtag #Pokemon30 para compartir tus favoritos.
Pokémon GO 10 años
  • Los entrenadores podrán disfrutar de diversas experiencias centradas en los fans que animan a la comunidad en general a reunirse en la vida real, incluyendo las experiencias Día Radiante y Noche Electrizante. Los eventos de Día Radiante contarán con actividades y programas para toda la familia, mientras que los eventos de Noche Electrizante tendrán divertidas sorpresas reservadas para los fans de toda la vida que crecieron con Pokémon.
⚡️

30 años de Pokémon

Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
