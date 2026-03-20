Conoce las figuras coleccionables de Super Mario Galaxy: La película en los juguetes de la Cajita Feliz de McDonald’s

Tal como ocurrió con Super Mario Bros: La película, la Cajita Feliz de McDonald’s también presenta juguetes y figuras coleccionables de Super Mario Galaxy: La película. Nintendo continúa colaborando de cerca con la cadena de Arcos Dorados, esta vez presentando a los personajes que participarán en la secuela de la exitosa película animada de Illumination Entertainment. Ahora conocemos las 12 figuras que acompañarán el estreno de Super Mario Galaxy: La película el próximo 2 de abril en Colombia y otros países de Latinoamérica. Es posible que la promoción de McDonald’s llegue antes.

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Además de las 12 figuras coleccionables, los consumidores pueden escanear un código QR en la parte posterior de la caja para desbloquear juegos especiales en línea.

“Amplía tu tiempo de juego con rompecabezas y juegos en HappyMeal.com, porque la diversión no termina cuando se acaban las manzanas”, dice la cadena.

¿Cuáles son los juguetes de Super Mario Galaxy en la Cajita Feliz de McDonald’s?

Princesa Peach

Mario

Luigi con traje de Rana

Princesa Rosalina

Bowser Jr.

Birdo

Yoshi

Toad

Bowser

Wonder Bowser Jr.

Mario con Flor de fuego

Luma amarillo

Aunque su título es Super Mario Galaxy y presenta a Rosalina además de los Lumas, la próxima película animada de Super Mario es un festín de referencias a toda la franquicia. Esto incluye a Tostarena y el Tiranosaurio Rex de Super Mario Odyssey; a Yoshi, Baby Mario y Baby Luigi, que debutaron en Super Mario World y Yoshi’s Island; a Wonder Bowser Jr. de Super Mario Bros. Wonder; las Piantas habitantes de Isla Delfino en Super Mario Sunshine; Wart y Birdo de Super Mario Bros. 2. Esto tan solo por lo visto en los últimos avances y su tráiler final revelados por Universal Pictures y Nintendo, pues existen muchas más sorpresas a ser reveladas cuando se estrene la esperada secuela.