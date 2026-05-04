Podremos armar nuestra propia consola SEGA Genesis o Mega Drive con este nuevo set de LEGO

Los que crecimos con consolas de Nintendo ya pudimos regodearnos en nuestra nostalgia armando una NES o una Game Boy con geniales (pero costosos) sets de LEGO, ¿pero qué hay de los que crecieron con las consolas de la competencia? Si ustedes son equipo SEGA y sienten nostalgia por los días de la Genesis —o Mega Drive, dependiendo de dónde vivían— también van a poder recrear esta consola con un recientemente anunciado ser de LEGO.

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Les presentamos el nuevo set consola SEGA Genesis (40926).

Este set contendrá 479 piezas y una vez armado medirá más de 4 cm de altura, 16 cm de ancho y 12 cm de profundidad, mientras que los mandos demonstables miden más de 2 cm de altura, 8 cm de ancho y 24 cm de profundidad. También incluirá una tarjeta de juego que se puede extraer de la consola (Sonic The Hedgehog 2) y calcomanías decorativas.

Por supuesto, es solo una consola decorativa. No crean que funciona de verdad.

Si les parece que este set de LEGO no satisface su nostalgia porque crecieron en una región donde esta consola no se llamaba Genesis sino Mega Drive, no se preocupen. También se puede convertir en esa versión de la consola.

Aquí pueden ver algunas de sus piezas por separado

El set de la consola SEGA Genesis / Mega Drive de LEGO saldrá a la venta el lunes 1 de junio de 2026 y costará $39.99 dólares estadounidenses (aproximadamente 145.500 pesos colombianos).