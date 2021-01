El gobierno japonés quiere regular el cosplay

El cosplay se ha convertido en una de las bases de las comunidades de fanáticos, junto al ‘fanart’ y los ‘fanfic’. Crear y vestir los trajes de nuestros personajes favoritos se ha convertido en una de las principales formas de rendir homenaje a nuestras obras favoritas del cine, anime, cómics, televisión y videojuegos. Sin embargo, el mundo del cosplay está a punto de complicarse un poco en Japón por culpa de las nuevas leyes de derechos de autor.

De acuerdo al escritor y traductor conocido como ‘Matt Alt’, que tradujo la noticia de Livedoor News, los dueños de los derechos de autor sobre cualquier personaje podría exigir una compensación de cosplayers profesionales que vistan como sus creaciones. Hay que aclarar que en este momento estas son solo propuestas que no se ha convertido en «leyes del cosplay».

Cosplayer profesional Jessica Nigri como Fox McCloud

En Japón, los cosplayers profesionales pueden ganar hasta 500.000 dólares al año (más de 1.700 millones de pesos colombianos) mediante apariciones públicas, sesiones de fotos y venta de productos con su imagen.

De momento, no es claro si aquellos que tienen cosplay como una simple afición y no se lucran de ello puedan ser afectados si esta propuesta se convierte en ley. Al menos sabemos que no afectaría a aquellos que practiquen cosplay por fuera de Japón.

Via: Kotaku

Fuente: Livedoor news