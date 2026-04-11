¿Cuáles son las mascotas de la Copa Mundial de la FIFA 2026? Conoce también a sus predecesores

Por primera vez en la historia de la Copa Mundial de la FIFA –sin contar la terna Ato, Kaz y Nik de Japón y Corea 2002–, tres mascotas representan a los diferentes países anfitriones, destacando la colaboración entre Canadá, México y Estados Unidos. Estas mascotas hicieron su primera aparición pública junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en el Festival Global Citizen en Central Park, Nueva York. Maple, Zayu y Clutch fueron creadas para conectar con los aficionados y celebrar el formato único de tres países del torneo, incluso con un juego anunciado para consolas y móviles.

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Maple (Canadá)

Un alce que representa la cultura y el patrimonio canadienses. Maple el Alce nació para viajar, recorriendo todas las provincias y territorios de Canadá, conectando con la gente y sumergiéndose en la rica cultura del país. Artista amante del estilo urbano, entusiasta de la música y portero entregado, Maple encontró su propósito a través de la creatividad, la resiliencia y una individualidad sin complejos. Con una habilidad innata para realizar atajadas legendarias y un corazón lleno de fuerza y ​​liderazgo, Maple combina un sinfín de historias con un estilo imparable.

Zayu (México)

Un jaguar que representa el espíritu vibrante y la región sur de México. Zayu el Jaguar, originario de las selvas del sur de México, encarna la rica herencia y el vibrante espíritu del país. Con un nombre que evoca unidad, fuerza y ​​alegría, Zayu se transforma en el campo como delantero, demostrando una ingeniosidad y agilidad excepcionales que intimidan a los defensores. Fuera del campo, Zayu abraza la cultura mexicana a través de la danza, la gastronomía y las tradiciones, uniendo a personas de todo el mundo con pasión y orgullo. Más que un atleta, Zayu es un símbolo de celebración y conexión cultural, portando con orgullo el corazón de México.

Clutch (Estados Unidos)

Un águila calva que simboliza la energía competitiva y la determinación de Estados Unidos. Clutch, el águila calva, posee una sed insaciable de aventura, surcando los cielos de Estados Unidos y abrazando cada cultura, juego y momento con una curiosidad y un optimismo ilimitados. Valiente en el campo e inspirador fuera de él, Clutch lidera con el ejemplo, motiva a sus compañeros, levanta el ánimo y convierte cada desafío en una oportunidad para superarse. Un alma caritativa y un apasionado de los deportes, Clutch, como todos los grandes centrocampistas, une a la gente allá donde va, demostrando que volar de verdad se basa en el propósito, la pasión y el juego.

Mascotas de estos países en anteriores ocasiones

Estados Unidos y México ya han sido anfitriones en otras ocasiones, por lo que cuentan con mascotas predecesoras como las siguientes:

En 1970, Juanito y su sombrero charro amenizaron la entrada de la selección de México a la Copa Mundial de la que fueron anfitriones.

Para 1986, México repitió hospedaje de la Copa Mundial y en esta ocasión fue un chile jalapeño con bigote y sombrero el que le puso «Pique» a la fiesta del fútbol.

En 1994, los aficionados votaron por el canino Striker como mascota oficial de la primera Copa Mundial en Estados Unidos, regresando así a los animales como mascotas mundialistas desde el león inglés Willie en 1966, quien inició la tradición.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 en Estados Unidos, México y Canadá tiene lugar desde el próximo 11 de junio hasta el 19 de julio.