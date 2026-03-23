Cartagena será sede de la Yu-Gi-Oh! Championship Series (YCS) en mayo de 2026

La ciudad de Cartagena de Indias (Colombia) ha sido confirmada como la sede oficial de la próxima Yu-Gi-Oh! Championship Series (YCS) en Colombia. La YCS es un evento de alto nivel que se desarrolla durante dos jornadas consecutivas. Durante el sábado y el domingo, los duelistas compiten bajo un formato estructurado para obtener premios exclusivos y asegurar una invitación al próximo World Championship Qualifier (WCQ). Este torneo representa uno de los escalafones más importantes para los jugadores que buscan clasificar a las instancias internacionales del juego.

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¿Cuándo y dónde será el Yu-Gi-Oh! Championship Series (YCS) de mayo de 2026?

El Yu-Gi-Oh! Championship Series (YCS), el evento competitivo de cartas coleccionables del juego de Konami, se llevará a cabo los días 2 y 3 de mayo de 2026, en el Centro de Convenciones Cartagena de Indias, ubicado en la Carrera 24 #8A-344. Además de la competencia por el título principal, el evento contará con espacios dedicados al intercambio de cartas y la interacción entre los asistentes en un entorno regulado.

¿Qué otras actividades habrá en el Yu-Gi-Oh! Championship Series (YCS) de marzo de 2026?

De manera paralela al torneo principal, en la Yu-Gi-Oh! Championship Series se llevarán a cabo una serie de Eventos Públicos diseñados para diferentes perfiles de jugadores, desde el nivel casual hasta el competitivo más profundo.

Entre las modalidades confirmadas para estos eventos secundarios de la YCS 2026 se encuentrán:

Win-A-Mat: Torneos cortos donde los participantes compiten por tapetes de juego oficiales.

Torneos cortos donde los participantes compiten por tapetes de juego oficiales. Speed Duel: Una variante del juego con reglas simplificadas y partidas de menor duración.

Una variante del juego con reglas simplificadas y partidas de menor duración. Attack of the Giant Card!!: Competencias especiales donde el premio es una carta de formato sobredimensionado.

Competencias especiales donde el premio es una carta de formato sobredimensionado. Regional Qualifiers: Torneos que otorgan cupos directos para otras instancias competitivas regionales.

Para conocer más información sobre la YCS de Colombia de mayo del 2026, deben seguir el siguiente enlace.

Fuente: Konami