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Cuatro Sailor Senshi de S.H.Figuarts New Model Edition son las nuevas figuras de Sailor Moon para acompañar y proteger a Usagi

Más articuladas que siempre.

Cesar Nuñez
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Cesar Nuñez
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La línea S.H.Figuarts de Bandai Spirits ha estado recientemente activa con figuras coleccionables especiales de Dragon Ball, específicamente Goku con su traje de Yardrat y otra basada en el Rey Mono según el arte de Akira Toriyama. Pero eso no significa que la obra máxima de Naoko Takeuchi se quede corta en representaciones, pues Sailor Moon cuenta frecuentemente con figuras y las recién anunciadas pertenecen justamente a S.H.Figuarts de Bandai.

La llamada línea New Model Edition de S.H.Figuarts presenta a las cuatro Sailor Senshi estelares: Sailor Mercury (Ami Mizuno), Sailor Mars (Rei Hino), Sailor Jupiter (Makoto Kino) y Sailor Venus (Minako Aino). Siguiendo el camino marcado por la reciente S.H.Figuarts Sailor Moon -Crystal Star Compact Edition- de Usagi Tsukino, las cuatro guardianas del sistema solar regresan con un modelado renovado, nuevas proporciones y articulaciones actualizadas para recrear sus poses de batalla más icónicas.

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Estas nuevas figuras coleccionables de Sailor Moon pueden verse exhibidas por primera vez del 13 al 15 de noviembre en el evento Tamashii Nation 2026 en Akihabara, Tokio, como parte del stand de Sailor Moon ubicado en Akiba UDX 2F. Por ahora solo contamos con la imagen promocional, pero próximamente conoceremos más detalles, fotos oficiales y fechas de preventa en el sitio oficial de Tamashii Nations.

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Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
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