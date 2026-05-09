¡Dame tu fuerza Pegaso! con la nueva figura coleccionable Figuarts Zero Touche Métallique de Seiya

De la inigualable serie anime Saint Seiya o Los Caballeros del Zodiaco en Latinoamérica y España, Pegasus Seiya y su Armadura de bronce inicial se unen a la línea Figuarts Zero Touche Métallique. Esta figura es una representación tridimensional inspirada en la secuencia de apertura del anime, ‘Pegasus Fantasy’. El aspecto metálico de la armadura se recrea mediante dos texturas —chapada y pintada— basadas en una interpretación funcional. La base está diseñada para asemejar la escena de la secuencia de apertura donde el logo de Saint Seiya desciende hacia la pantalla. Además, el Pegaso de la constelación está posicionado detrás de Seiya.

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Esta figura es una representación tridimensional de la escena inicial del anime. Se incluye una hoja de colección común de la serie. La altura total es de aproximadamente 255 mm (incluida la base). Su material es cloruro de polivinilo. La figura cuesta 25,300 yenes o $161.49 USD. Ya es posible reservarla para recibirla en diciembre del 2026.

La colección Figuarts Zero Touche Métallique presentan un acabado lleno de “sensación metálica” con una coloración híbrida de pintura chapada y pintura normal. Esta nueva línea de estatuas reproduce el «dinamismo» de cada personaje con una excelente tecnología de modelado. En francés, ‘Touche’ se traduce en textura y ‘Métallique’ en metal. La idea de SH Figuarts es expresar la «textura del metal» a través del modelado y el color.

Saint Seiya es la obra más popular de Masami Kurumada, ‘manga’ serializado en la revista Weekly Shonen Jump en 1985. Usando la mitología griega como base, representa las batallas épicas de los santos que llevan armaduras en forma de constelaciones. La serie ha generado muchos trabajos derivados, incluidas series de animación de televisión, OVA, películas teatrales, Gaiden, etc. Cuenta con una gran popularidad en Latinoamérica y Europa.