Cultura POP

¡Dame tu fuerza Pegaso! con la nueva figura coleccionable Figuarts Zero Touche Métallique de Seiya

Siempre la verdad, vencerá a todo el mal.

Cesar Nuñez
Por Cesar Nuñez
Lectura de 2 min

De la inigualable serie anime Saint Seiya o Los Caballeros del Zodiaco en Latinoamérica y España, Pegasus Seiya y su Armadura de bronce inicial se unen a la línea Figuarts Zero Touche Métallique. Esta figura es una representación tridimensional inspirada en la secuencia de apertura del anime, ‘Pegasus Fantasy’. El aspecto metálico de la armadura se recrea mediante dos texturas —chapada y pintada— basadas en una interpretación funcional. La base está diseñada para asemejar la escena de la secuencia de apertura donde el logo de Saint Seiya desciende hacia la pantalla. Además, el Pegaso de la constelación está posicionado detrás de Seiya.

Pegasus Seiya Touche Métallique

Esta figura es una representación tridimensional de la escena inicial del anime. Se incluye una hoja de colección común de la serie. La altura total es de aproximadamente 255 mm (incluida la base). Su material es cloruro de polivinilo. La figura cuesta 25,300 yenes o $161.49 USD. Ya es posible reservarla para recibirla en diciembre del 2026.

- Publicidad -
Pegasus Seiya Touche Métallique
Pegasus Seiya Touche Métallique
Pegasus Seiya Touche Métallique
Pegasus Seiya Touche Métallique
Pegasus Seiya Touche Métallique

La colección Figuarts Zero Touche Métallique presentan un acabado lleno de “sensación metálica” con una coloración híbrida de pintura chapada y pintura normal. Esta nueva línea de estatuas reproduce el «dinamismo» de cada personaje con una excelente tecnología de modelado. En francés, ‘Touche’ se traduce en textura y ‘Métallique’ en metal. La idea de SH Figuarts es expresar la «textura del metal» a través del modelado y el color.

Saint Seiya es la obra más popular de Masami Kurumada, ‘manga’ serializado en la revista Weekly Shonen Jump en 1985. Usando la mitología griega como base, representa las batallas épicas de los santos que llevan armaduras en forma de constelaciones. La serie ha generado muchos trabajos derivados, incluidas series de animación de televisión, OVA, películas teatrales, Gaiden, etc. Cuenta con una gran popularidad en Latinoamérica y Europa.

🎠

Damas y caballeros coleccionables

El set de juego Super Mario Galaxy – Yoshi Egg recrea el paso del dinosaurio por Nueva York como en la película y también es un huevo gigante
El set de juego Super Mario Galaxy –…
Este es el set de LEGO Marvel Iron Man Mark 3 Collectors Edition, basado en la película del 2008 que inició el universo cinematográfico
Este es el set de LEGO Marvel Iron…
Puedes poner estas figuras coleccionables de Dragon Ball en la ventana del auto y ver cómo vuelan por los cielos
Puedes poner estas figuras coleccionables de…
Square Enix arranca la celebración del aniversario 25 de Final Fantasy X, estos son los peluches, libros y música
Square Enix arranca la celebración del…
Persona 5 Royal es la nueva colaboración de las tiendas Miniso con figuras de los Ladrones Fantasma y una variedad de accesorios decorativos
Persona 5 Royal es la nueva…
El nuevo Star Fox para Switch 2 también tiene una línea de peluches del comando estelar, mira a Fox, Falco, Peppy y Slippy
El set de juego Super Mario Galaxy – Yoshi Egg recrea el paso del dinosaurio por Nueva York como en la película y también es un huevo gigante
Comic Con Colombia 2026: Carlos Segundo, la voz de Piccolo en Dragon Ball estará en Bogotá
Estos son los hermosos llaveros de peluche de Pokémon Pokopia que ya están a la venta
Este es el set de LEGO Marvel Iron Man Mark 3 Collectors Edition, basado en la película del 2008 que inició el universo cinematográfico
Etiquetado:
Compartir este contenido
PorCesar Nuñez
Seguir
Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
Artículo anterior Takashi Tezuka, uno de los directores más importantes de Nintendo, otro desarrollador que deja la compañía tras más de 40 años
No hay comentarios

Lo último

Takashi Tezuka, uno de los directores más importantes de Nintendo, otro desarrollador que deja la compañía tras más de 40 años
Videojuegos
JoJo’s Bizarre Adventure: Golden Spirit: Klab ha anunciado una prueba cerrada del primer juego para móviles de la obra de Araki en nuestra región
Videojuegos
Lo mejor y lo peor de Mortal Kombat II: la película
Cine y TV
Explicamos qué es el Amuleto de Shinnok de Mortal Kombat II, su rol en los juegos y qué pistas nos da sobre la próxima película
Cine y TV