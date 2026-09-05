Dead or Alive 6: las figuras de Honoka y Marie Rose se dejan ver completamente y alistan reservas

Las figuras de Honoka y Marie Rose de Dead or Alive 6 se lanzarán en Japón en junio del 2027 cortesía de Kaiyodo, posteriormente a nivel mundial. Cada una tendrá un precio de 33.000 yenes (cerca de 212 dólares). Las reservas se podrán realizar directamente a través de la tienda oficial entre el 8 de septiembre y el 6 de noviembre del 2026. Estas famosas representantes del juego de peleas se unen a la más popular figura de Kasumi.

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Marie Rose lleva su tradicional vestido gótico de lolita blanco y negro, con lazo rojo y detalles de rosas, mientras que Honoka viste su uniforme escolar. Ambas apuntan con la mano derecha en sus poses e incluyen bases que simulan caminos grises. No se incluyen placas faciales ni piezas adicionales para posar.

Este par de figuras se pueden poner juntas y así dotarlas de mayor estilo. Sus estaturas están diseñadas para ser fieles a la historia del juego, ya que ambas son dos de las luchadoras más bajas. En los juegos, Marie Rose mide aproximadamente 1,47 metros. Honoka es solo un poco más alta, con 1,50 metros. En cuanto a las figuras, Honoka mide más de 26 cm y Marie Rose poco menos de 25 cm.

Estos dos artículos aparecen junto con el regreso de la sexta entrega de la serie. Koei Tecmo y Team Ninja lanzaron Dead or Alive 6: Last Round a nivel mundial el pasado mes de junio. Se trata de una versión actualizada del título y se planean actualizaciones adicionales, como un nuevo personaje llamado Minato.

Dead or Alive 6: Last Round está disponible para PS5, Xbox Series X/S y PC.