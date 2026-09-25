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Deluxe Pack: Mega, el nuevo sobre de mejora especial del JCC Pokémon Pocket, llega el 29 de septiembre

Mega promoción.

Cesar Nuñez
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Cesar Nuñez
Lectura de 3 min

The Pokémon Company anunció que el sobre de mejora especial llamado Deluxe Pack: Mega llegará próximamente al Juego de Cartas Coleccionables Pokémon Pocket. Este evento estará disponible únicamente del 29 de septiembre hasta el 28 de octubre (horario Pacífico).

Nuevo sobre de mejora Deluxe Pack: Mega

Deluxe Pack: Mega incluirá cartas publicadas anteriormente, desde Megaevolución Ascenso heroico hasta Dominador de los cielos, incluidas todas las cartas de rareza ◆◆◆◆ lanzadas en sobres de mejora anteriores. Cada sobre de mejora de Deluxe Pack: Mega incluirá cuatro cartas, con al menos una carta de rareza ◆◆◆◆ o superior garantizada. Además, los fans podrán descubrir cartas con nuevas ilustraciones o diseños brillantes con acabado holográfico paralelo.

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Próximas actualizaciones

Una actualización prevista para finales de octubre incorporará una nueva función de barajas de la comunidad que permitirá ver las barajas que otros jugadores hayan hecho públicas y crear otras similares con las cartas de su colección. Además, se podrán alquilar barajas con cartas de los sobres de mejora más recientes y utilizarlas un número ilimitado de veces. También llegará a la aplicación una versión renovada de la función de combates por niveles, mientras que varias funciones dejarán de estar disponibles.

Próximos eventos

  • Aparición masiva de cartas holográficas paralelas (de finales de septiembre a principios de octubre): las cartas con acabado holográfico paralelo aparecerán en elecciones raras y elecciones extra. Durante el evento, también habrá misiones que permitirán obtener cupones para la tienda.
  • Temporada B4b SP de partidas clasificatorias (de mediados a finales de octubre): los entrenadores podrán obtener puntos de clasificación adicionales por victorias consecutivas, con bonificaciones para rachas de hasta 10 victorias. No perderán puntos de clasificación ni descenderán de rango tras una derrota.
  • Evento botín Mega-Garchomp ex (de mediados a finales de octubre): los jugadores y jugadoras podrán participar en partidas individuales especiales para obtener sobres de promoción serie B vol. 13.
  • Evento elección mágica (de mediados a finales de octubre): las cartas de promoción de Charmander y Drampa aparecerán en las elecciones mágicas. Durante el evento, también habrá misiones que permitirán obtener un cupón de evento para intercambiarlo por una carta de promoción en la tienda.

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Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
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