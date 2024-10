Después de Mario y Pac-Man, el próximo Casio G-Shock es de Hello Kitty y sus 50 años

Si hay cultura pop y mundo geek, existen relojes promocionales que no se perderán la oportunidad de mercadeo. Casio no es ajeno a sus colaboraciones con marcas populares entre chicos y grandes. Tal es el caso de sus versiones de relojes Casio Illuminator y G-Shock que lanzaron con motivos de Super Mario Bros. y Pac-Man, quizás los dos más grandes iconos de los videojuegos. Recordemos estas ediciones por un momento para refrescar la nostálgica memoria.

Aunque Casio tampoco se queda corto en su oferta en el pasado como con Pokémon y Las chicas superpoderosas, en esta ocasión el turno es de Hello Kitty. Este nuevo reloj es diferente a la versión Casio Baby-G de motivo blanco.

Sanrio trabaja con Casio para lanzar un nuevo reloj G-Shock del aniversario 50 de Hello Kitty que presenta motivos del popular personaje. El reloj cuesta 18.700 yenes (o aproximadamente $122.40 USD) y saldrá a la venta el 30 de octubre de 2024 en Japón, en la tienda online oficial de Casio. Se desconoce si podría aparecer eventualmente en otras regiones.

El nuevo Casio G-Shock presenta el nombre de Hello Kitty sobre la pantalla y el lazo del personaje aparece en la pantalla cuando la luz de fondo está encendida. El logotipo del aniversario 50 de Hello Kitty también está representado en la parte posterior del reloj. El mismo logotipo se utiliza en la caja del reloj de colaboración. El reloj no solo celebra los 50 años de Hello Kitty, sino también el aniversario 50 del lanzamiento del primer reloj Casio.