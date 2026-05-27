Cultura POP

Destapamos la expansión Megaevolución – Caos Creciente del Juego de Cartas Coleccionable Pokémon y así es la Caja de Entrenador Élite

MEGACAOS.

Francisco Rosado
Por
Francisco Rosado
Foto del avatar
PorFrancisco Rosado
Fanático de los videojuegos desde la época del "family", adicto a los RTS. Ha sido gestor de varias iniciativas y comunidades de gaming en Colombia, también...
Seguir
Lectura de 3 min

The Pokémon Company International lanzó una nueva expansión del popular Juego de Cartas Coleccionables Pokémon, Megaevolución – Caos Creciente. En esta ocasión, Mega Floette ex causa estragos conforme cae la noche en ciudad Luminalia, pero está presente Mega Greninja ex y otros poderosos Pokémon, como Mega Pyroar ex y Mega Dragalge ex, para detener esta amenaza inspirada en Leyendas Pokémon: Z-A. Como es natural, Megaevolución – Caos Creciente está disponible en forma de sobres de refuerzo, Cajas de Entrenador Élite y otras colecciones en todo el mundo, como por ejemplo el paquete Combina-Combate.

Pokémon Caos Creciente cartas
Pokémon Caos Creciente cartas
Pokémon Caos Creciente cartas

Hay más Pokémon ex Megaevolución que aparecen como cartas de rareza Rara Ultra, cuyas ilustraciones muestran siluetas de sus formas originales. Fieles a la costumbre, seis dados de contadores de daño traslúcidos acompañan la Caja de Entrenador Élite, así como un dado principal rosado como la lengua de Mega Greninja ex, que a su vez le sirve de bufanda.

- Publicidad -
Pokémon Caos Creciente cartas
Pokémon Caos Creciente cartas

Te recordamos algunas de las cartas más destacadas que puedes encontrar en esta expansión:

  • 5 Pokémon ex Megaevolución
  • 5 Pokémon ex
  • 11 Pokémon de rareza Rara Ilustración
  • 18 cartas de Pokémon y de Entrenador de rareza Rara Ultra 
  • 6 cartas de Pokémon y de Partidario de rareza Rara Ilustración Especial

Nos agradó mucho el detalle «metalizado» en las cartas de Froakie, Mega Greninja ex y Mega Floette ex, como puedes ver en la imagen inferior. Especialmente, la carta Rara Ultra de Mega Floette ex versión Flor Eterna, como lo vimos en Leyendas Pokémon: Z-A para Switch y Switch 2, que seguramente se valorizará más de lo normal siguiendo la tradición de este tipo de cartas.

Pokémon Caos Creciente cartas

El énfasis en ciudad Luminalia se deja ver con la Torre Prisma de noche, cuando el «caos crece» en la urbe. En general, es una expansión perfectamente dedicada a los amantes del juego acción/RPG de Pokémon más reciente en consolas Switch, por lo que tiene sentido darle protagonismo a la experiencia nocturna. ¿Pasará lo mismo con Pokémon Pokopia? Sinceramente lo dudamos, pero sería espectacular ver una colección dedicada a Ditto y sus posapocalípticos amigos de Kanto en estos 30 años de la saga.

🃏

Cartas del Editor

La expansión del JCC Pokémon Megaevolución – Tinieblas Umbrías, cuenta con Mega Darkrai ex y Mega Zeraora ex
La expansión del JCC Pokémon Megaevolución – Tinieblas…
Aura Pulsante, así es la nueva expansión de JCC Pokémon Pocket
Aura Pulsante, así es la nueva expansión de…
El «sukulento» meme de Joey celebra con una nueva figura coleccionable los 25 años del anime Yu-Gi-Oh! Duel Monsters
El «sukulento» meme de Joey celebra…
Mega Greninja y Mega Floette se enfrentan en la nueva expansión Megaevolución-Caos Creciente del Juego de Cartas Coleccionables Pokémon
Mega Greninja y Mega Floette se…
Hellbreak quiere ser el juego de cartas por excelencia del terror y los monstruos de Universal
Hellbreak quiere ser el juego de…
Más de:
JCC Pokémon JCC Pokémon JCC Pokémon Live JCC Pokémon Live
Tamagotchi Paradise presenta dos nuevos modelos, tropical y glacial, con adicionales ambientes y especies
Pokémon Champions te obsequia un «no-dragón» competitivo con este código de Regalo misterioso
Téa Gardner aporta su poder de la amistad a Yugi Muto y Joey Wheeler como la nueva figura Kotobukiya de Yu-Gi-Oh! Duel Monsters
Impulso Paradójico es la expansión que converge el pasado y el presente de JCC Pokémon Pocket, enfocada en el Área Cero de Paldea
Si bien no tiene sentido la noción de un «Pokémon GO 2», Niantic reafirma que eso no está entre los planes cercanos
Etiquetado:
Compartir este contenido
Foto del avatar
PorFrancisco Rosado
Seguir
Fanático de los videojuegos desde la época del "family", adicto a los RTS. Ha sido gestor de varias iniciativas y comunidades de gaming en Colombia, también conferencista en temas sobre el negocio de los videojuegos y deportes electrónicos. Después de trabajar como redactor y fotógrafo en importantes revistas, decidió seguir sus instintos y fundó GamerFocus!
Artículo anterior Dragon Quest festeja 40 años del lanzamiento de su primer juego en Famicom con estos productos y colaboraciones
Siguiente artículo Mina the Hollower – Reseña (PC)
No hay comentarios

Lo último

Guía y consejos para principiantes de Mina the Hollower: todo lo que debes saber antes de empezar a jugar
Videojuegos
Cómo conseguir el mapa en Mina the Hollower
Videojuegos
Explicamos cómo cambia Mina the Hollower al juega los modos Nuevo juego +
Videojuegos
Sigue -perdido- explorando los espacios liminales con Escape the Backrooms para consolas, a la par del estreno de la película de A24
Videojuegos