Destapamos la expansión Megaevolución – Caos Creciente del Juego de Cartas Coleccionable Pokémon y así es la Caja de Entrenador Élite

The Pokémon Company International lanzó una nueva expansión del popular Juego de Cartas Coleccionables Pokémon, Megaevolución – Caos Creciente. En esta ocasión, Mega Floette ex causa estragos conforme cae la noche en ciudad Luminalia, pero está presente Mega Greninja ex y otros poderosos Pokémon, como Mega Pyroar ex y Mega Dragalge ex, para detener esta amenaza inspirada en Leyendas Pokémon: Z-A. Como es natural, Megaevolución – Caos Creciente está disponible en forma de sobres de refuerzo, Cajas de Entrenador Élite y otras colecciones en todo el mundo, como por ejemplo el paquete Combina-Combate.

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Hay más Pokémon ex Megaevolución que aparecen como cartas de rareza Rara Ultra, cuyas ilustraciones muestran siluetas de sus formas originales. Fieles a la costumbre, seis dados de contadores de daño traslúcidos acompañan la Caja de Entrenador Élite, así como un dado principal rosado como la lengua de Mega Greninja ex, que a su vez le sirve de bufanda.

Te recordamos algunas de las cartas más destacadas que puedes encontrar en esta expansión:

5 Pokémon ex Megaevolución

5 Pokémon ex

11 Pokémon de rareza Rara Ilustración

18 cartas de Pokémon y de Entrenador de rareza Rara Ultra

6 cartas de Pokémon y de Partidario de rareza Rara Ilustración Especial

Nos agradó mucho el detalle «metalizado» en las cartas de Froakie, Mega Greninja ex y Mega Floette ex, como puedes ver en la imagen inferior. Especialmente, la carta Rara Ultra de Mega Floette ex versión Flor Eterna, como lo vimos en Leyendas Pokémon: Z-A para Switch y Switch 2, que seguramente se valorizará más de lo normal siguiendo la tradición de este tipo de cartas.

El énfasis en ciudad Luminalia se deja ver con la Torre Prisma de noche, cuando el «caos crece» en la urbe. En general, es una expansión perfectamente dedicada a los amantes del juego acción/RPG de Pokémon más reciente en consolas Switch, por lo que tiene sentido darle protagonismo a la experiencia nocturna. ¿Pasará lo mismo con Pokémon Pokopia? Sinceramente lo dudamos, pero sería espectacular ver una colección dedicada a Ditto y sus posapocalípticos amigos de Kanto en estos 30 años de la saga.