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Digimon Color Beatbreak Edition, dos mascotas virtuales para 2027 basadas en el anime

A color y con batería integrada.

Cesar Nuñez
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Cesar Nuñez
Lectura de 2 min

Bandai Namco anunció dos mascotas virtuales basadas en el ‘anime’ de Digimon Beatbreak a color. Las variantes llevan por nombre ‘Glowing Down’ y ‘Digivolution Gekkomon Color’. El precio de cada dispositivo es de 7.700 yenes, cerca de $49 USD. También se venderán fundas opcionales en colores Loud Purple y Loud Pink por 1.980 yenes o $13 USD la unidad. Tanto las mascotas virtuales de Digimon como las fundas se despacharán a partir de marzo del 2027 en Japón.

Ambas variantes presentan personajes del anime Digimon Beatbreak, tanto en la carcasa como dentro del juego, donde podremos desbloquearlos y criarlos. Los dos dispositivos incluyen un llavero y batería de litio, se cargan mediante cable USB-C. Esto permite ver personajes como el Gekkomon de Tomoro Tenma, el Pristimon de Reina Sakuya, el Chiropmon de Makoto Kuonji y el Murasamemon de Kyo Sawashiro.

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Una de las últimas opciones confirmadas para Occidente es la variante Digimon Pendulum Color Godzilla Edition Omegamon G Mode. Las reservas se abrieron en abril de 2026, antes de su lanzamiento previsto para noviembre de este mismo año.

Las mascotas virtuales Digimon Beatbreak a color ‘Glowing Down’ y ‘Digivolution Gekkomon Color’, así como las fundas ‘Loud Purple’ y ‘Loud Pink’ estarán disponibles en Japón en marzo del 2027, mientras que el ‘anime’ está disponible en ‘streaming’ a través de Crunchyroll.

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Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
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