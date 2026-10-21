Digimon Digivice Ver. Revival viene en versiones de Taichi Yagami y Yamato Ishida, protagonistas de Adventure

En el anime Digimon Adventure, los niños elegidos obtienen un objeto llamado Digivice junto a sus amigos monstruosos. Este dispositivo del mundo digital te permite vivir aventuras junto a tu Digimon compañero en el mundo real. Por ejemplo, puedes pasear a tu Digimon usando la función de péndulo o recibir los mensajes de «AYUDA» que este te envíe. El diseño y color del dispositivo están basados ​​en el Digivice lanzado originalmente en julio de 1999, una «Digievolución» del V-Pet original que nació basado en Tamagotchi.

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Como no podía ser de otra manera, los dos primeros Digimon Digivice Ver. Revival pertenecen a los principales protagonistas del anime entre todos los niños elegidos. El Digivice de Taichi Yagami es naranja como su Agumon, mientras que el de Yamato Ishida es azul como las rayas de Gabumon. Por el momento no están anunciados los demás Digivice de la primera generación, pero cada uno de estos dos se pueden reservar por un precio de $36 USD, con lanzamiento entre noviembre y diciembre en Occidente.

En los Digimon Digivice Ver. Revival podrás explorar escenarios que abarcan desde la serie Digimon Adventure hasta la película Digimon Adventure Last evolution: Kizuna, con más de 80 Digimon disponibles.

Recientemente, Bandai Namco también anunció Digimon Color Beatbreak Edition, dos mascotas virtuales para 2027 basadas en el anime del mismo nombre.