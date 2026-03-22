Digimon UP para iOS y Android es la «Digievolución» del V-Pet original

Bandai Namco anunció Digimon UP, un RPG gratuito de crianza de monstruos basado en el concepto de «Una aventura Digimon que se adapta a tu vida». Esta aplicación se lanzará para iOS y Android en algún momento del 2026 y rememora a los dispositivos V-Pet, las mascotas virtuales originales de Digimon lanzadas por Bandai como respuesta a sus propios Tamagotchi, pero enfocados al público masculino.
Este juego incluye nuevos gráficos pixelados y encontrarás muchos elementos Digimon conocidos. Cada Digimon es único, así que elige al compañero perfecto.
«¡Potencia a tus Digimon! ¡Alimenta y entrena a tu compañero para hacerlo más fuerte!
¡Sigue Digievolucionando hasta alcanzar la Mega Digievolución!
¡Cría Digimon y lucha contra ellos! ¡Conquista la victoria!
¡Disfruta de un montón de funciones conocidas, incluyendo las Cartas Digimon y los Digivices!»
Los Digimon V-Pet (Mascotas Virtuales) son dispositivos portátiles basados en Tamagotchi que permiten a los usuarios incubar, entrenar, alimentar y combatir Digimon en tiempo real, a menudo utilizando una función de conexión mediante «dock ‘n rock» para conectar los dispositivos. A diferencia de los Digivices con temática de ‘anime’ centrados en las misiones, los V-Pet hacen énfasis en la crianza de criaturas únicas basadas en el cuidado, como Digital Monster 20th Anniversary, Digimon X o las versiones modernas a color.
