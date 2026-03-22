Digimon UP para iOS y Android es la «Digievolución» del V-Pet original

Digievoluciona tu 'smartphone'.

Por Cesar Nuñez
Bandai Namco anunció Digimon UP, un RPG gratuito de crianza de monstruos basado en el concepto de «Una aventura Digimon que se adapta a tu vida». Esta aplicación se lanzará para iOS y Android en algún momento del 2026 y rememora a los dispositivos V-Pet, las mascotas virtuales originales de Digimon lanzadas por Bandai como respuesta a sus propios Tamagotchi, pero enfocados al público masculino.

Este juego incluye nuevos gráficos pixelados y encontrarás muchos elementos Digimon conocidos. Cada Digimon es único, así que elige al compañero perfecto.

- Publicidad -

«¡Potencia a tus Digimon! ¡Alimenta y entrena a tu compañero para hacerlo más fuerte!

¡Sigue Digievolucionando hasta alcanzar la Mega Digievolución!

¡Cría Digimon y lucha contra ellos! ¡Conquista la victoria!

¡Disfruta de un montón de funciones conocidas, incluyendo las Cartas Digimon y los Digivices!»

Los Digimon V-Pet (Mascotas Virtuales) son dispositivos portátiles basados ​​en Tamagotchi que permiten a los usuarios incubar, entrenar, alimentar y combatir Digimon en tiempo real, a menudo utilizando una función de conexión mediante «dock ‘n rock» para conectar los dispositivos. A diferencia de los Digivices con temática de ‘anime’ centrados en las misiones, los V-Pet hacen énfasis en la crianza de criaturas únicas basadas en el cuidado, como Digital Monster 20th Anniversary, Digimon X o las versiones modernas a color.

Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
