Doctor Who: la villana Missy protagonizará una serie de cómics

El más reciente especial de año nuevo de Doctor Who, titulado Revolution of the Daleks, fue una divertida aventura que nos dejó con ganas de más. Todavía no sabemos cuándo comenzará la temporada 13 de la serie más allá de que será este año. Afortunadamente, tendremos una excelente distracción mientras tanto: ¡una serie de cómics de Doctor Who protagonizada por Missy!

Missy es una encarnación de El Amo (The Master) —uno de los principales enemigos de El Doctor— que hizo su aparición en las temporadas 8, 9 y 10 de su nueva serie. Fue interpretada por Michelle Gómez (a quien también vimos como Lilith en Las Escalofriantes Aventuras de Sabrina) y de inmediato se convirtió en uno de los personajes favoritos de los fanáticos. Incluso protagonizó su propia serie de audio-novelas.

Podremos ver de nuevo a este genial personaje en una serie de cómics de Titan Comics. Serán cuatro números titulados Doctor Who: Missy. Comenzarán a publicarse en abril de 2021.

La trama nos muestra como Missy está buscando una nueva arma capaz de crear caos en el universo. Solo el ingenio combinado de la tercera y la doceava encarnaciones del Doctor podrán detenerla, ya que en esta ocasión ella cuenta con aliados inesperados.

La serie de cómics Doctor Who: Missy es escrita por la nominada al Premio Eisner Jody Houser (Stranger Things, Spider-Man), ilustrada por Roberta Ingranata (Witchblade) y coloreada por Enrica Angiolini (Warhammer 40,000). Con esta publicación se busca celebrar el aniversario 50 de la primera aparición de El Amo en la serie.

Fuente: sitio web oficial de la franquicia