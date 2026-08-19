Dragon Ball: por primera vez en la historia aparece la mamá de Vegeta, bueno, parte de ella

Aún con la partida de su creador Akira Toriyama, Dragon Ball se mantiene como una de las más importantes propiedades de ‘manga’ y ‘anime’ a nivel global. Además de sus pasadas cuatro décadas, algunos secretos todavía quedan por descubrir, como por ejemplo la historia previa de los saiyajin como raza colonizadora de planetas. Vegeta es ampliamente reconocido como el segundo saiyajin nativo protagonista después de Goku. Sabemos que su padre fue el rey Vegeta del planeta bajo el mismo nombre. A su hermano Tarble lo conocimos en un OVA de Dragon Ball. ¿Y su madre? (la de ellos) Pues bien, a eso vamos.

Sigue en Google Sigue a GamerFocus en Google para no perderte novedades de Dragon Ball. Seguir

El sitio oficial de Dragon Ball realizó una encuesta donde los fans podían votar por su portada favorita del manga de Dragon Ball Super, siendo la portada del volumen 19 la que se llevó el primer lugar. En esta portada se ve a Goku caminando con su familia mientras sus padres, Bardock y Gine, se reflejan en un charco. La contraportada hace lo mismo con la familia de Gohan, mostrando a Goku y Chi-Chi en el charco. Toyotaro, el artista principal de Dragon Ball Super, heredero de Toriyama, dibujó una nueva ilustración de Vegeta y su familia a la par de las portadas con Goku, Gohan, sus esposas e hijos.

Por supuesto Vegeta está acompañado por Bulma, Trunks y Bra, mientras que en el charco se reflejan el rey Vegeta, el joven Vegeta, un pequeño Tarble y «una misteriosa figura oculta por la capa del rey». Esta misteriosa figura es claramente la madre de Vegeta, aunque solo se ve parte de su atuendo y la parte superior de su cabello, incluyendo lo que parece ser una corona, que al ser esposa del rey Vegeta la convierte en reina.

«Hay un personaje que me dio algunos problemas. Creo que logré mantener el secreto», dijo Toyotaro sobre la composición de la ilustración en un video que anuncia los resultados de la encuesta.

La madre de Vegeta fue la reina de los saiyajin hasta que Freezer destruyó el planeta, aniquilando a casi toda la raza con excepción de Goku, Broly, Raditz, Vegeta, Nappa y Tarble. Aún así, para las películas el fin de los saiyajin estaba lejos y siempre aparecía uno que otro como Turles, incluso confundido con Goku. El ‘manga’ de Dragon Ball Super está congelado desde el fallecimiento de Akira Toriyama en 2024.