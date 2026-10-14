Dragon Ball Z ahora tiene la figura S.H.Figuarts de Goku en su traje de Yardrat, recién de vuelta a la Tierra tras derrotar a Freezer

Una vez Goku logra escapar del planeta Namekku-sei después de dejar a un moribundo Freezer a su suerte, logra aterrizar en el planeta Yardrat antes de perder la consciencia. Allí conoce a una pacífica y débil raza extraterrestre, que posteriormente logra enseñarle la valiosa técnica de la teletransportación. Cuando Goku regresa a la Tierra, viste el atuendo tradicional de Yardrat, ahora disponible en forma de figura coleccionable para reservar y que estuvo presente en la Comic Con de New York 2026. Se une al primer set de LEGO Dragon Ball presentado hace poco.
Esta figura de Goku con traje de Yardrat de Dragon Ball Z es parte de la línea S.H.Figuarts de Bandai, posee un sistema de hombros con movilidad dinámica que permite un rango de articulación sumamente flexible. Las piezas de la cabeza, expresiones faciales y manos incluidas son intercambiables con las de las figuras S.H.Figuarts Son Goku y S.H.Figuarts Super Saiyan Son Goku.
La nueva figura incluye expresiones cómicas que se muestran durante las conversaciones con Trunks y sus amigos, así como piezas de cabeza y expresión facial recién esculpidas para su forma de Super Saiyajin. Esta versión atípica de Goku mide aproximadamente 145 mm de altura y está hecha en materiales PVC y ABS. En Tamashi Nations tiene un precio de reserva de 8.800 yenes (poco más de $55 USD), pero la figura sale hasta junio del 2027.