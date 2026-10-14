Cultura POP

Dragon Ball Z ahora tiene la figura S.H.Figuarts de Goku en su traje de Yardrat, recién de vuelta a la Tierra tras derrotar a Freezer

Te mostraré mi técnica de la teletransportación.

Cesar Nuñez
Por
Cesar Nuñez
Lectura de 2 min

Una vez Goku logra escapar del planeta Namekku-sei después de dejar a un moribundo Freezer a su suerte, logra aterrizar en el planeta Yardrat antes de perder la consciencia. Allí conoce a una pacífica y débil raza extraterrestre, que posteriormente logra enseñarle la valiosa técnica de la teletransportación. Cuando Goku regresa a la Tierra, viste el atuendo tradicional de Yardrat, ahora disponible en forma de figura coleccionable para reservar y que estuvo presente en la Comic Con de New York 2026. Se une al primer set de LEGO Dragon Ball presentado hace poco.

Goku Yardrat figura
Goku Yardrat figura

Esta figura de Goku con traje de Yardrat de Dragon Ball Z es parte de la línea S.H.Figuarts de Bandai, posee un sistema de hombros con movilidad dinámica que permite un rango de articulación sumamente flexible. Las piezas de la cabeza, expresiones faciales y manos incluidas son intercambiables con las de las figuras S.H.Figuarts Son Goku y S.H.Figuarts Super Saiyan Son Goku.

- Publicidad -
Goku Yardrat figura
Goku Yardrat figura
Goku Yardrat figura

La nueva figura incluye expresiones cómicas que se muestran durante las conversaciones con Trunks y sus amigos, así como piezas de cabeza y expresión facial recién esculpidas para su forma de Super Saiyajin. Esta versión atípica de Goku mide aproximadamente 145 mm de altura y está hecha en materiales PVC y ABS. En Tamashi Nations tiene un precio de reserva de 8.800 yenes (poco más de $55 USD), pero la figura sale hasta junio del 2027.

🐉

Doragon Bōru

Dragon Ball Super: Beerus, esta es la fecha de estreno y plataformas donde se estrenarán los episodios en Latinoamérica
Dragon Ball Super: Beerus, esta es la fecha…
El primer set oficial de LEGO Dragon Ball deja ver las primeras imágenes de Shen Long / Shenron y Goku
El primer set oficial de LEGO Dragon Ball…
Las figuras YuraColle Series de MegaHouse nos recuerda el mejor episodio de relleno en la historia de Dragon Ball Z
Las figuras YuraColle Series de MegaHouse…
Seis figuras coleccionables de Dragon Ball Super aterrizan en Burger King Latinoamérica
Seis figuras coleccionables de Dragon Ball…
Dragon Ball Xenoverse 3: Bandai Namco revela cómo será la personalización de avatares
Dragon Ball Xenoverse 3: Bandai Namco…
La edición de colección de God of War: Laufey sigue una tendencia que odiamos – no incluye el juego
EVO Francia 2026: todos los resultados de los torneos de Street Fighter 6, Fatal Fury, 2XKO y más
Sonic Racing: CrossWorlds confirma todos los invitados y contenidos del año 2, incluyendo una colaboración con la serie Final Fantasy VII Remake
Zenless Zone Zero versión 3.3: fecha, nuevos banners, eventos, códigos de películas, colaboración con Honkai Star Rail y más
Fanbrix permitirá construir la Mansión Croft de Tomb Raider para festejar los 30 años de la saga de Lara
Etiquetado:
Compartir este contenido
PorCesar Nuñez
Seguir
Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
Artículo anterior El mejor traje de Marvel’s Wolverine no debería dejarse para el final o Nuevo Juego+
No hay comentarios

Lo último

El mejor traje de Marvel’s Wolverine no debería dejarse para el final o Nuevo Juego+
Videojuegos
Street Fighter 6: todas las notas del parche o actualización de Arjun (octubre)
Esports
Así era el modo DLC roguelike cancelado para Resident Evil 2 Remake
Videojuegos
Ya podemos conseguir skins y recompensas gratis en el evento de halloween ‘Haunted by Daylight’ de Dead by Daylight
Videojuegos