Dragon Ball Z ahora tiene la figura S.H.Figuarts de Goku en su traje de Yardrat, recién de vuelta a la Tierra tras derrotar a Freezer

Una vez Goku logra escapar del planeta Namekku-sei después de dejar a un moribundo Freezer a su suerte, logra aterrizar en el planeta Yardrat antes de perder la consciencia. Allí conoce a una pacífica y débil raza extraterrestre, que posteriormente logra enseñarle la valiosa técnica de la teletransportación. Cuando Goku regresa a la Tierra, viste el atuendo tradicional de Yardrat, ahora disponible en forma de figura coleccionable para reservar y que estuvo presente en la Comic Con de New York 2026. Se une al primer set de LEGO Dragon Ball presentado hace poco.

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Esta figura de Goku con traje de Yardrat de Dragon Ball Z es parte de la línea S.H.Figuarts de Bandai, posee un sistema de hombros con movilidad dinámica que permite un rango de articulación sumamente flexible. Las piezas de la cabeza, expresiones faciales y manos incluidas son intercambiables con las de las figuras S.H.Figuarts Son Goku y S.H.Figuarts Super Saiyan Son Goku.

La nueva figura incluye expresiones cómicas que se muestran durante las conversaciones con Trunks y sus amigos, así como piezas de cabeza y expresión facial recién esculpidas para su forma de Super Saiyajin. Esta versión atípica de Goku mide aproximadamente 145 mm de altura y está hecha en materiales PVC y ABS. En Tamashi Nations tiene un precio de reserva de 8.800 yenes (poco más de $55 USD), pero la figura sale hasta junio del 2027.