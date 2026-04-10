El arte de KPop Demon Hunters es el nuevo libro de Huntr/X con vibrantes ilustraciones de Rumi, Mira, Zoey y los demás

Después de pasar por combos especiales de McDonald’s para adultos en una batalla por los fans contra los Saja Boys, la fama de las Guerreras K-Pop de KPop Demon Hunters no cede y además de figuras coleccionables, los fanáticos ahora podrán obtener un nuevo libro arte cortesía de la editorial Nucleus en colaboración con Netflix.

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El arte de KPop Demon Hunters no es un libro de arte tradicional. Inspirado en el vibrante mundo de las revistas y libros de los fans del K-pop, este lujoso libro de tapa blanda está repleto de ilustraciones de preproducción, entrevistas con los creadores y reflexiones de los guionistas, directores y artistas clave que dieron vida a la película de Sony Pictures Animation, ganadora de dos premios Óscar de la Academia a mejor película animada y canción original. Repleto de curiosidades y tesoros visuales, es imprescindible tanto para los fans de KPop Demon Hunters como para los amantes del arte.

El arte de KPop Demon Hunters tiene un precio de $29.95 USD y ya se puede reservar.

Ancho 21.59 cm Alto 27.94 cm Profundidad 1.02 cm Páginas 142

En este mismo sitio, se pueden conseguir impresiones de diferentes ilustradoras e ilustradores de la muestra The Art of KPOP Demon Hunters: Exhibition & Panel, tales como Ilya Kuvshinov, Ami Thompson y Christina Chang.