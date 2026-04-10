El arte de KPop Demon Hunters es el nuevo libro de Huntr/X con vibrantes ilustraciones de Rumi, Mira, Zoey y los demás

Después de pasar por combos especiales de McDonald’s para adultos en una batalla por los fans contra los Saja Boys, la fama de las Guerreras K-Pop de KPop Demon Hunters no cede y además de figuras coleccionables, los fanáticos ahora podrán obtener un nuevo libro arte cortesía de la editorial Nucleus en colaboración con Netflix.
El arte de KPop Demon Hunters no es un libro de arte tradicional. Inspirado en el vibrante mundo de las revistas y libros de los fans del K-pop, este lujoso libro de tapa blanda está repleto de ilustraciones de preproducción, entrevistas con los creadores y reflexiones de los guionistas, directores y artistas clave que dieron vida a la película de Sony Pictures Animation, ganadora de dos premios Óscar de la Academia a mejor película animada y canción original. Repleto de curiosidades y tesoros visuales, es imprescindible tanto para los fans de KPop Demon Hunters como para los amantes del arte.
El arte de KPop Demon Hunters tiene un precio de $29.95 USD y ya se puede reservar.
|Ancho
|21.59 cm
|Alto
|27.94 cm
|Profundidad
|1.02 cm
|Páginas
|142
En este mismo sitio, se pueden conseguir impresiones de diferentes ilustradoras e ilustradores de la muestra The Art of KPOP Demon Hunters: Exhibition & Panel, tales como Ilya Kuvshinov, Ami Thompson y Christina Chang.