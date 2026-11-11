El cereal de KPop Demon Hunters o Las guerreras K-pop viene en tres versiones diferentes de Rumi, Mira y Zoey con cartas coleccionables

Las Huntr/X de KPop Demon Hunters no dejan espacio sin abarcar previo a la Navidad con su «fama dorada» y solo era cuestión de tiempo para recibir un cereal, que desde hace unas semanas se encuentra en estanterías de todos los supermercados de cadena. Se trata del cereal Kellogg’s Las guerreras K-pop, disponible en tres motivos diferentes liderados por Rumi, Mira y Zoey, con sabor ‘Remix Frutal’, que prácticamente son como los aros de Froot Loops pero con forma de corazones.

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Cada caja viene con un juego sencillo en la parte posterior y cartas coleccionables de las tres Huntr/X, las cuales es necesario recortar para poder coleccionar. Una de estas cartas es de borde dorado y clasificada como edición especial. No incluyen sorpresa alguna en el interior de las cajas, únicamente la bolsa de cereal azucarado –supuestamente sin azúcar añadida, ajá–. En países como Colombia, el sello grande de ‘Exceso en azúcares’ lo deja bien claro, no así en otras naciones de Latinoamérica.

Las cajas también vienen con un código QR que redirige a este enlace, en el que puedes descargar pósteres para imprimir de KPop Demon Hunters o como se le conoce en español, Las guerreras K-pop.

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