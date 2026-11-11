Cultura POP

El cereal de KPop Demon Hunters o Las guerreras K-pop viene en tres versiones diferentes de Rumi, Mira y Zoey con cartas coleccionables

A desayunar con las Huntr/X.

Cesar Nuñez
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Cesar Nuñez
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Las Huntr/X de KPop Demon Hunters no dejan espacio sin abarcar previo a la Navidad con su «fama dorada» y solo era cuestión de tiempo para recibir un cereal, que desde hace unas semanas se encuentra en estanterías de todos los supermercados de cadena. Se trata del cereal Kellogg’s Las guerreras K-pop, disponible en tres motivos diferentes liderados por Rumi, Mira y Zoey, con sabor ‘Remix Frutal’, que prácticamente son como los aros de Froot Loops pero con forma de corazones.

Cada caja viene con un juego sencillo en la parte posterior y cartas coleccionables de las tres Huntr/X, las cuales es necesario recortar para poder coleccionar. Una de estas cartas es de borde dorado y clasificada como edición especial. No incluyen sorpresa alguna en el interior de las cajas, únicamente la bolsa de cereal azucarado –supuestamente sin azúcar añadida, ajá–. En países como Colombia, el sello grande de ‘Exceso en azúcares’ lo deja bien claro, no así en otras naciones de Latinoamérica.

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Las cajas también vienen con un código QR que redirige a este enlace, en el que puedes descargar pósteres para imprimir de KPop Demon Hunters o como se le conoce en español, Las guerreras K-pop.

Sigue la fiebre de KPop Demon Hunters con The Deluxe Screen Comic, cartas Magic, sets de LEGO, figuras Hot Toys, libro arte, Monopoly de Hasbro y el juego creativo Toca Boca World.

🥣

Huntr/X hasta en el desayuno

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PorCesar Nuñez
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Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
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