El equipo japonés de carreras TKRI presenta un auto con el arte de Marin Kitagawa de My Dress-Up Darling

TKRI (Tatsuya Kataoka Racing Invitation), un equipo japonés de automovilismo que colabora frecuentemente con Good Smile Racing y que competirá en la Eneos Super Taikyu Series 2026 patrocinada por Bridgestone, anunció que a partir de la segunda ronda de la ‘Suzuka 5 Hours Race’ –que se celebrará en el Circuito de Suzuka del 18 al 19 de abril–, llevará a cabo una colaboración con la popular serie de anime My Dress-Up Darling y un evento programado para mediados de 2026 en Iwatsuki. Esto incluye un auto con el arte de Marin Kitagawa, la aclamada cosplayer protagonista.

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Tatsuya Kataoka creó TKRI con el objetivo de acercar el mundo del automovilismo a un público más amplio, y comenzó a participar en la Super Taikyu Series en 2020. Han estado compitiendo en la categoría ST-X desde 2022 y luchando por el campeonato en 2024-2025.

Arte conceptual del Mercedes-AMG GT3 Evo con diseño de Marin Kitagawa.

My Dress-Up Darling (Sono Bisque Doll wa Koi wo Suru) goza de gran popularidad no solo en Japón sino en todo el mundo. La carrocería del auto se modificará a un color predominantemente rosa, acorde con la estética del anime, con ilustraciones de Marin Kitagawa en el capó y los laterales. Ella viste un atuendo con estilo de reina de carreras y la ilustración también cuenta también con su propia figura coleccionable.

El ‘manga’ creado por Shinichi Fukuda aún no ha recibido confirmación sobre la tercera temporada del anime, pero próximamente recibirá un ‘spin-off’. Este volumen llegará a Estados Unidos el próximo 13 de octubre. El ‘manga’ de My Dress-Up Darling concluyó con el capítulo 115 el 21 de marzo del 2025. La historia de My Dress-Up Darling se desarrolla en el barrio de Iwatsuki, ciudad de Saitama, prefectura de Saitama. Es el principal productor de muñecas japonesas de Japón, una tradición que se remonta al período Edo.

El distrito de Iwatsuki ya ha albergado diversos eventos relacionados con el anime, siendo considerado un lugar emblemático para la serie. Matsunaga Construction, patrocinador principal de TKRI, igualmente tiene su sede en Iwatsuki. Esta colaboración busca promover ampliamente la alianza con «Iwatsuki, la ciudad de las muñecas», en circuitos de todo el país, mediante actividades promocionales en la carrera Super Taikyu, en conjunto con el evento que se celebrará en el distrito de Iwatsuki, ciudad de Saitama.

A partir de la segunda carrera en Suzuka, Marin Kitagawa se unirá como «Embajadora temporal de TKRI 2026», y el auto lucirá el arte con los colores de la colaboración. Además, se planean desarrollar otros artículos promocionales y productos de apoyo en el futuro.