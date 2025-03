El Equipo Rocket llega con todo al Juego de Cartas Coleccionables Pokémon: Escarlata y Púrpura – Rivales Predestinados

The Pokémon Company International anunció que la nueva expansión del Juego de Cartas Coleccionables Pokémon (JCC Pokémon), Escarlata y Púrpura – Rivales Predestinados, saldrá al mercado el 30 de mayo de 2025 a nivel global. Rivales Predestinados marcará el retorno del malvado Equipo Rocket, la tal vez más popular organización de villanos del mundo Pokémon. Los jugadores pueden elegir sus aliados formando equipo con dúos heroicos como Ethan y Ho-Oh ex o Cynthia y Garchomp ex, o bien sumergirse en una aventura maliciosa uniéndose al Equipo Rocket y sus Pokémon, como Mewtwo ex, que sigue las órdenes de Giovanni como en los noventa.



Además, los jugadores podrán descubrir las ilustraciones únicas de las nuevas cartas de Pokémon de entrenadores, que reflejan el vínculo especial compartido entre un experimentado entrenador y sus Pokémon. Cada carta incluirá el nombre del entrenador. Entre las cartas más destacadas de Escarlata y Púrpura – Rivales Predestinados se incluyen las siguientes:

83 nuevas cartas del Equipo Rocket

17 Pokémon ex, incluyendo 10 Pokémon ex de entrenadores

23 Pokémon de rareza Rara Ilustración

11 Pokémon de rareza Rara Ilustración Especial

6 cartas de rareza Rara Híper doradas y grabadas en relieve

Los jugadores pueden encontrar Escarlata y Púrpura – Rivales Predestinados en forma de sobres de refuerzo, Cajas de Entrenador Élite y diversas colecciones en establecimientos comerciales de todo el mundo. Los jugadores de JCC Pokémon tendrán la oportunidad de jugar con el set Rivales Predestinados antes de su lanzamiento en uno de los muchos torneos de Prelanzamiento que se llevarán a cabo dentro del programa de Play! Pokémon y que comenzarán a partir del 17 de mayo en tiendas independientes.



Antes del lanzamiento de la versión física, los jugadores podrán jugar con Escarlata y Púrpura-Rivales Predestinados en formato digital desde el 29 de mayo mediante la aplicación JCC Pokémon Live para dispositivos iOS, Android, macOS y Windows. Al iniciar sesión en la aplicación, los jugadores podrán coleccionar las nuevas cartas de Pokémon de entrenadores y combatir con ellas, así como recibir recompensas dentro del juego.