El grupo de Friends se toma los McCombos de McDonald’s como las nuevas figuras coleccionables

Incluye pato.

Por Cesar Nuñez
Mientras esperamos que los juguetes de Super Mario Galaxy: La película lleguen oficialmente a la Cajita Feliz de McDonald’s, una nueva colección ya está disponible. Se trata de las figuras coleccionables de Friends, una de las series de moda de los noventa. Estas no están disponibles en la Cajita Feliz, porque difícilmente los niños sepan quiénes son esos seis personajes. En su lugar, las figuras coleccionables de Friends se encuentran en McCombo con Chicken McNuggets o Big Mac, además de contar con la nueva salsa Marinara de Mónica.

Esta colección de Friends llega después de las miniaturas de Little McDonald’s en la Cajita Feliz. La colección ‘Friends Box’ de McDonald’s, está compuesta por las figuras de Rachel, Mónica, Phoebe, Ross, Chandler y Joey más una exclusiva salsa inspirada en la serie. La caja y los accesorios de las figuras recrean escenarios representativos de Friends y detalles que invitan a recrear diálogos memorables. El formato está pensado para atraer tanto a aquellos que crecieron con la serie, como a las nuevas generaciones que la descubren en la actualidad, ya sea en televisión o plataformas de ‘streaming’.

La campaña, diseñada como un guiño a la nostalgia, permite al público adulto revivir la experiencia de recibir un regalo sorpresa con su menú. McDonald’s espera que esta iniciativa refuerce el vínculo emocional de la marca con sus clientes, ofreciendo un viaje nostálgico que va más allá de la comida y celebra la cultura pop de los noventa. El pato de Joey, el pollo de Chandler y hasta el mono Marcel de Ross, hacen parte de los detalles entre las figuras.

