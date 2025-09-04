Cultura POP

El Juego de Cartas Coleccionables Pokémon presenta la expansión Megaevolución – Llamaradas Fantasmales

Los fantasmas del Caribe de fuego.

Por Cesar Nuñez
Lectura de 2 min

The Pokémon Company International anunció que Megaevolución – Llamaradas Fantasmales, la próxima expansión del Juego de Cartas Coleccionables Pokémon, saldrá a la venta a partir del 14 de noviembre del 2025 en establecimientos comerciales de Latinoamérica.

Megaevolución – Llamaradas Fantasmales de JCC Pokémon introduce nuevos y potentes Pokémon Megaevolución, con una especial atención a los Pokémon de tipo Fuego y de tipo Oscuridad. Los jugadores podrán descubrir y coleccionar cartas de Mega Charizard X y Mega Gengar, junto con nuevas cartas de Pokémon ex que llegarán por primera vez a la serie Megaevolución.

Además, podrán seguir descubriendo el novedoso y llamativo estilo artístico de los Pokémon ex Megaevolución de rareza Rara Ultra, que pueden contener una silueta de la versión convencional del Pokémon en el fondo de la ilustración.

Cartas Pokémon Llamaradas Fantasmales

Estas son algunas de las cartas más destacadas de esta expansión:

  • 6 Pokémon ex Megaevolución
  • 4 Pokémon ex
  • 13 Pokémon de rareza Rara Ilustración
  • 17 cartas de Pokémon ex Megaevolución, de Entrenador y de Energía de rareza Rara Ultra
  • 5 cartas de Pokémon ex Megaevolución y de Partidario de rareza Rara Ilustración Especial

Los jugadores podrán encontrar la expansión Megaevolución – Llamaradas Fantasmales en los sobres de refuerzo, Cajas de Entrenador Élite y diversas colecciones en establecimientos comerciales de Latinoamérica.

Los jugadores del JCC Pokémon tendrán la oportunidad de jugar con Megaevolución – Llamaradas Fantasmales antes de su lanzamiento en uno de los muchos torneos de Prelanzamiento que se llevarán a cabo dentro del programa de Play! Pokémon y que comenzarán a partir del 1ro de noviembre de 2025 en tiendas independientes.

Antes del lanzamiento de la versión física, los jugadores podrán jugar con Megaevolución – Llamaradas Fantasmales en formato digital desde el 13 de noviembre de 2025 mediante la app JCC Pokémon Live para dispositivos iOS, Android, macOS y Windows. Al iniciar sesión en la app, los jugadores podrán coleccionar los nuevos Pokémon ex Megaevolución y combatir con ellos, así como recibir recompensas dentro del juego.

Pocket Monsters in my Pocket

