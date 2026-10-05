El libro arte de Silent Hill f nos deja apreciar la belleza en los horrores que enfrenta Hinako

Konami anunció el libro arte oficial de Silent Hill f, que se publicará en Japón el 7 de diciembre del 2026. El libro tiene un precio de 4180 yenes, lo que equivale a unos $26.50 dólares estadounidenses. Por el momento, se desconoce si esta publicación llegará a lanzarse a nivel mundial, así que por el momento para los fanáticos lo mejor es recurrir a alguno de los diferentes sitios importadores.

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El libro arte de Silent Hill f incluye ilustraciones clave de los personajes, escenarios, monstruos, las armas y los objetos, así como entrevistas con el equipo de desarrollo y el elenco. También contará con comentarios de figuras clave, como Ryukishi07 (guionista) y kera (artista), sobre algunas de las ilustraciones. Además, el libro ofrecerá explicaciones sobre los misterios que rodean los distintos finales del juego. Podrás leer todos los textos y notas coleccionables del juego para consultarlos fácilmente o ver cuál te faltó durante la partida, aunque saber el idioma japonés es obligatorio.

Silent Hill f es un ‘spin-off’ de la franquicia Silent Hill de Konami. A diferencia de entregas pasadas, este título se desarrolla en la localidad japonesa ficticia de Ebisugaoka durante la década de 1960. Los jugadores asumen el papel de Hinako Shimizu, una estudiante de secundaria que debe recorrer el pueblo junto a sus amigos después que una misteriosa niebla lo envuelve por completo. Durante la historia, debe resolver acertijos y enfrentarse a bizarras criaturas de otro plano.

Silent Hill f está disponible en PS5, Xbox Series X/S y PC. El libro arte saldrá a la venta en Japón el 27 de diciembre de 2026 y se puede reservar a través de Amazon.