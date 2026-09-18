El libro Chronicles of the Tomb Raider con imágenes y la historia de Lara Croft, sale a la venta en octubre

La editora Dark Horse lanza el próximo 27 de octubre el libro Chronicles of the Tomb Raider. En este podrás redescubrir la historia, la mitología y el legado de Lara Croft en la saga Tomb Raider. Se ha escrito mucho sobre la vida de la legendaria aventurera Lara Croft, pero ninguna obra se acerca a este volumen a la hora de recopilar exhaustivamente sus aventuras hasta la fecha. La redacción corre a cargo de Alex Forbes-Calvin.

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«Distingue la realidad de la ficción mientras exploras los detalles de las icónicas aventuras de Lara. Desentraña los mitos y misterios de los peligrosos artefactos que Lara busca en lugares aún más peligrosos. Conoce al variado elenco de personajes cuyas vidas se entrelazan con la de ella de formas inesperadas: desde amigos que se convirtieron en familia y ambiciosos adversarios hasta conocidos que se sitúan en un punto intermedio».

Dark Horse Books y Crystal Dynamics unieron esfuerzos para presentar Chronicles of the Tomb Raider, una obra que detalla los viajes de Lara en orden cronológico, presenta a los personajes clave, explora la historia del propio personaje y ofrece un vistazo a lo que le depara el futuro a la arqueóloga-aristócrata más consumada del mundo y fanática de las tumbas.

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Dive into the history of Lara Croft, and get a glimpse into what the future holds for the world’s most accomplished archeologist!



With @tombraider and @CrystalDynamics pic.twitter.com/AzFVTvA5nu — Dark Horse Comics (@DarkHorseComics) September 17, 2026

Tomb Raider: Legacy of Atlantis estará disponible el 12 de febrero del 2027.

La edición de pasta dura tiene un precio de $55 USD en tiendas en línea como Amazon, y a $32 USD en formato digital Kindle.