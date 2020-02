El multiverso de Sonic: las diferentes versiones del erizo azul

Conocen a Sonic el erizo, ¿no es así? Por supuesto que sí. Incluso aquellos que no son fanáticos de sus juegos lo hacen. Al fin y al cabo, hace un poco más de dos décadas, Sonic competía a la par de cierto fontanero italiano. Incluso ahora, lejos de su apogeo en medio de la guerra de consolas de los noventa, el erizo azul sigue siendo la indiscutible mascota de SEGA.

¿Qué dirías si dijéramos que el Sonic que conoces tan solo es uno de muchos? Al fin y al cabo, más allá de los videojuegos, hay un medio a través del cual se cosechó una buena parte de la mitología del erizo azul: los cómics de Archie. Y, como parece típico del medio, el multiverso jugaba un papel muy importante en las aventuras del erizo azul en las viñetas.

Cabe aclarar unas cosas antes de empezar. Lo primero es que el multiverso ya no es relevante tras los eventos de Sonic the Hedgehog #251 (2013). Lo segundo es que no se tendrá en cuenta al erizo azul que protagoniza los cómics —mejor conocido como Sonic Prime—, ya que en materia de personalidad y presentación es muy parecido al que aparece en los juegos.

Sin más preámbulos, demos un vistazo a las versiones alternativas de Sonic más interesantes.