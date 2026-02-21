Cultura POP

El Nendoroid de Naked Snake / Big Boss lleva su propia ración de comida de Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

No es una serpiente viva, pero bueno.

Cesar Nuñez
Por Cesar Nuñez
Lectura de 2 min

Ya hemos visto en anteriores ocasiones los tiernos Nendoroid del belicoso mundo de Metal Gear, tales como Solid Snake en su versión de Metal Gear Solid, así como Raiden en su versión Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty. El turno es para Metal Gear Solid Delta: Snake Eater y el considerado mejor soldado del siglo XX, Naked Snake, de los eventos que dieron origen a Big Boss. El Nendoroid tiene un precio de $43.99 USD en el sitio de Good Smile Company y se puede reservar hasta el 25 de marzo. A partir del 30 de septiembre será despachado.

La figura Nendoroid de Naked Snake viene con accesorios como pistola, cuchillo, ración de comida, caja de cartón y otras piezas opcionales para diferentes poses (como rostro con parche). Es una figura articulada de plástico pintado, sin escala, con base incluida, cuya altura aproximada es de 10 cm.

Nendoroid Naked Snake
Nendoroid Naked Snake
Nendoroid Naked Snake

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater incluye la gran mayoría de contenido del juego original, sin alteraciones a la historia o escenarios e incluso con las mismas voces, no regrabaciones –con pequeñas excepciones como controles–. En el caso de los minijuegos, estos recibieron las debidas modificaciones en Unreal Engine 5. En Snake vs. Monkey (PlayStation 5 y PC) juegas como Solid Snake y debes reunir a todos los simios fugitivos de Ape Escape que andan sueltos en cada fase, con cameos de Astro Bot. En Snake vs. Bomberman (Xbox Series X/S) te enfrentas a múltiples Bomberman del planeta Bomber con la única arma posible: bombas. Hay incluso cameos de Otacon y Mei Ling.

Si necesitas conseguir las 64 ranas Kerotan y los 64 patos GA-KO, acá mismo te cubrimos la espalda. Y si quieres saber qué responder a la pregunta inicial del juego para obtener un regalo específico, no se diga más. Big Boss también regresará en Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2.

☮️

